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    KKTC'den Giray Bulak için yeni karar

    Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
    16.05.2018 - 17:41 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişinin yer aldığı listede yeniden değerlendirme yaptı. Değerlendirmeler sonucunda bazı iş adamları ve teknik direktör Giray Bulak’ın vatandaşlığının iptal edilmesinden vazgeçildi.

    KKTC Bakanlar Kurulu, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirme ile 175 kişinin vatandaşlığı iptal etti. Gelen tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanlığı vatandaşlığı iptal edilenler arasında güncelleme yaptı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilenlerin isimlerinin yayımlanması için resmi gazeteye gönderildiğini açıkladı. Vatandaşlıkları iptal edilenlere mahkeme yolunun açık olduğunu belirten Baybars, ’istisnai’ olarak verilen vatandaşlıklarda incelemelerin süreceğini söyledi.

    MUHALEFET ÇAĞRI YAPMIŞTI

    Eski Ekonomi Bakanı ve ana muhalefet milletvekili Sunat Atun, hükümete çağrı yapmış ve vatandaşlık iptallerinin gözden geçirilmesini istemişti. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanayicileri arasında bulunan bazı iş adamlarının KKTC vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyleyen Atun, "KKTCyi yurtdışında tanıtacaksak gönüllü elçilere ihtiyacımız var" demişti.

     

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    Etiketler: Giray Bulak , gündem
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