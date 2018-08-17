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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceylan SEVER / İSTANBUL
17.08.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Kızını yeğenine sattı

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Kızını yeğenine sattı

Türkiye’de kaçak yaşayan Afgan ailenin 14 yaşındaki kızı N.R., babası tarafından 8 bin dolara kuzeni Bahredin Rasuli’ye (25) satıldı. N.R. cinsel istismara da uğradı. Karşı çıkan anne, kocasından şiddet görerek evden kovuldu. Annenin şikâyetiyle gözaltına alınan baba ve amca oğlu tutuklandı.

AFGANİSTANLI Hancan Resuli (36) ile imam nikâhlı eşi Meryem Resuli (28), 3 çocuklarıyla birlikte 2 yıl önce yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye’ye geldi. Zeytinburnu’nda bir eve yerleşen aile, buldukları işlerde çalışırken 14 yaşındaki kızları N.R. ile kardeşi bir tekstil atölyesinde işe başladı. Geçtiğimiz günlerde polise başvuran anne Meryem Resuli, eşinin yeğeni Bahredin Rasuli’ye (25) kızları N.R.’yi 8 bin dolara sattığını söyleyerek şikâyetçi oldu; satışa karşı çıkınca şiddet uygulanarak evden atıldığını iddia etti.

‘İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEYİNCE DÖVDÜ’
İhbar üzerine polisin bulduğu 14 yaşındaki N.R., Çocuk İzlem Merkezi’nde şunları söyledi: “Babam, amcamın oğlu ile beni nişanladı. İstemediğimi söyledim, dövdü ve öldürmekle tehdit etti. Annemin haberi yoktu, sonradan öğrendi. Bahredin Rasuli ile evde yalnız kaldığımızda bana istismarda bulundu. Farklı bir günde ise babam ve kardeşim camiye gittiğinde zorla ilişkiye girdi. Babamdan ve Bahredin Rasuli’den şikâyetçiyim.” 

‘KÜLTÜRÜMÜZDE BAŞLIK PARASI VAR’
Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hancan Resuli ve Bahredin Rasuli’yi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Bahredin Rasuli aylık 2 bin liraya Konya’da çobanlık yaptığını ve akrabalarını görmek için İstanbul’a geldiğini belirterek, “Kültürümüzde başlık parası var. Amcam Hancan Resuli ‘4 bin dolar bana ver, evlendikten sonra da 4 bin dolara kızıma altın alırsın’ dedi, ben de kabul ettim” dedi, tecavüz iddiasını kabul etmedi.

Hancan Resuli ise kızının rızasını aldığını iddia etti, şunları söyledi: “Hangi baba böyle bir şey yapar? Ben kızımın, eşimin anlattıklarına inanmıyorum. Tecavüz hadisesi olduğunu düşünmüyorum. İnandırıcı olsun diye bacağındaki morlukları kızım kendisi yapmış olabilir. Bahredin’den nişan için bin dolar aldım. Anlaşmamız 8 bin dolardı. 4 bin doları başlık parası, geri kalanı ise kızımın takacağı altınlar içindi”

Tutuklanan Hancan Resuli ve Bahredin Rasuli cezaevine gönderildi.

‘SINIR DIŞI EDİLMEMELİLER’
Anne kızın avukatlığını üstlenen Mesut Oruk ise şöyle konuştu: “Anne ile kızı Türkiye’de yasal ikamet sahibi olmadığı için idari gözetim altına alındı ve sınır dışı edilmek üzere bekletiliyorlar. Mağdurların sınır dışı işlemi vicdani ve adil olmamaktadır. Bu sebeple karara karşı idari iptal davası açacağız ve insani ikamet için başvuruda bulunacağız.”

BAKANLIK TEMSİLCİSİ: TÜRKİYE’DE KALSIN
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcisi, N.R.’nin İl Göç İdaresi’nden kayıt işlemlerinin tamamlanarak yaş ve cinsiyetine uygun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluşa teslim edilmesi yönünde görüş bildirdi. Muayenesinde çok sayıda morlukları bulunan N.R.’nin çocuk psikiyatrisi ve nöroloji doktoruyla görüşmesi tavsiye edildi. Öte yandan tecavüze uğrayıp uğramadığının anlaşılması için örnekler alındı.

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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