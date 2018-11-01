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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
01.11.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Kızını dövdüğünü iddia ettiği öğretmeni hastanelik etti

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Kızını dövdüğünü iddia ettiği öğretmeni hastanelik etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Kadir S. (31), kızını dövdüğünü iddia ettiği öğretmeni Nesmein Buluttekin'i okulda yumrukladı. Merdivenlerden yuvarlanan, başını kalorifer peteklerine çarpan Buluttekin hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan veli Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, 15 Temmuz İlkokulu'nda meydana geldi. Bir ay önce Ankara'dan nakille Nazilli'ye gelen 4/D sınıfı öğrencilerinden Ö.S. (11), okul çıkışı ağlayarak eve döndü. Ö.S. ailesine, sınıf öğretmeni Nesmein Buluttekin'in kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Kadir S. okula gitti. Kadir S., merdivenlerde karşılaştığı 35 yıllık eğitimci Buluttekin'i yumrukladı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Nesmein Buluttekin, başını kalorifer peteklerine çarparak yaralandı. Kadir S., okuldan çıkıp uzaklaşırken, gürültüleri duyup dışarı çıkan diğer öğretmenler, kanlar içerisinde kalan Nesmein Buluttekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nesmein Buluttekin'in başına 6 dikiş atıldı, gözlem altına alındı. Okulda inceleme yapan polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği Kadir S.'yi evine giderek gözaltına aldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Buluttekin ve Kadir S. birbirlerinden şikayetçi oldu.

ÖĞRETMENE HASTANEDE ZİYARET

Olayı öğrenen meslektaşları, hastaneye gelerek Nesmein Buluttekin'i ziyaret etti. Okul idaresinin konuyu bildirmesi üzerine hastaneye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, yaralı öğretmenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Dağaşan, şiddetin kabul edilemez olduğunu, özellikle bir öğretmene yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğretmene yapılan saldırı sonrası adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlattığını açıklayan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, velinin iddialarını da araştıracaklarını belirterek, "Böyle bir olayın yaşanmamasını arzu ederdik. Konu yargıya intikal etti. Biz de idari açıdan soruşturma başlattık. Velinin iddialarını araştıracağız. Hiçbir konu şiddetle çözülmez. Çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize yapılan saldırı, bizi son derece üzmüştür" dedi.

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