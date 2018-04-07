Kızı öldürüldükten sonra 5 ülkede dehşet saçtı... Son kurban İstanbul'dan

İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin adı ilk olarak 2007 yılında Büyükçekmece’de ele geçen 75 kilo eroin operasyonunda geçti. ‘Kemal Şerifi Seydani’ sahte kimliğini kullanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti, 27 Eylül 2007’de uyuşturucudan tutuklandı. Ergenekon soruşturmasında ‘gizli tanık’ olarak Terazi kod adıyla ifade verdi. Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2009’da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevinde yatarken yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak firari FETÖ’cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği belirlendi. ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından İranlı suç örgütü liderine, Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’e ‘gizli tanık’ olarak ifade verip, operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaadinde bulunulduğu iddia edildi. Zindaşti, gizli tanık olarak verdiği ifadede Avukat Kudbedin Kaya aleyhinde, uyuşturucu davalarında rüşvet vererek tahliye kararı aldırdığını da ileri sürdü. Bu davada avukat kaya ve tüm sanıklar hakkında görülen davada beraat kararı verildi.

Naci Şerifi Zindaşti’nin adı 2014 yılında tekrar gündeme geldi. 2014 yılı Haziran ayında Yunanistan’da 2 ton eroin yakalanmıştı. İddialara göre, uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan ile kardeşi İlhan Ünğan ve İran asıllı Çetin Koç, kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle Naci Şerifi Zindaşti’nin ölüm emrini vermişti. Zindaşti’nin lüks cipi, Büyükçekmece’de, 26 Eylül 2014’te, trafik ışıklarında durduğu sırada 2 kişi tarafından silahlarla tarandı. Zindaşti’nin olmadığı araçta, kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç öldü. Bu saldırıyı yurtdışında bulunan Orhan Ünğan’ın talimatıyla Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın gerçekleştirdiği anlaşıldı. Sezen ve Akar da 22 Aralık 2014’te Küçükçekmece’de öldürüldü. İstinye’de, 24 Aralık 2014’te Bentley marka otomobilinin içinde Ali Ekber Akgün infaz edildi. Akgün’ün en yakın adamlarından biri olan ve onunla 3.5 yıl cezaevinde yatan Hollandalı Sjaak Burger (44), Panama’da 24 Ocak 2015 günü ensesinden vurularak öldürüldü.

Silahlı saldırılar sürerken Çetin Koç, 4 Mayıs 2016’da Dubai’de, susturucu takılmış tabanca kullanan 2 tetikçi tarafından öldürüldü. Koç’un kardeşinin de İran’da öldürüldüğüne yönelik bilgilere ulaşıldı. İranlı Çetin Koç’u öldüren 2 tetikçiden biri olduğu iddia edilen Kolombiyalı bir kişi ise Kanada’da suikaste uğradı.

Kırmızı bülten ile aranan Orhan Ünğan ise Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Hollanda polisinin ortak operasyonu sonucu 25 Ağustos 2015’te Hollanda Amsterdam’da, “Mert Pepic” adına düzenlenmiş Sırp kimliğiyle yakalandı. Türkiye’ye iade edilen Ünğan, 25 Mart 2016’da “tasarlayarak kişiyi öldürme suçuna azmettirmek” suçundan tutuklandı. Orhan Ünğan’ın avukatlığını, Kudbedin Kaya üstlendi.

Kaya ile Zindaşti, bu kez cinayet davasında karşı karşıya geldi. Kaya, duruşmada “Öldürülme riskim var” dedikten 11 gün sonra da İstanbul’da cinayete kurban gitti.

İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak tutuklu yargılanan Orhan Ünğan 1 milyon TL kefaletle tahliye edildi. Ancak savcılık tahliyeye itiraz ederek hakkında tekrar tutuklama kararı çıkardı.

İddialara göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zindaşti’nin kızının öldürülmesinden sonra öldürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın infaz emrini verdiği yönünde bilgilere ulaştı. Ekipler, Zindaşti’nin hedefindeki Dubai’de öldürülen Çetin Koç ve İran’da öldürülen kardeşinin de ölüm emrini Zindaşti’nin verdiği yönünde bulguları belirledi. Ulaşılan bilgilerin ardından dün sabah Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon başlatıldı. Zindaşti ve adamları sokakları kameralarla izlenen Büyükçekmece’de gizlendiği villada yakalandı. Zindaşti ve 9 adamının yakalandığı operasyonda silahlar ele geçtiği bildirildi. Zindaşti ve adamları sorguya alınırken, Metin Topuz ilişkisi ve avukat Kudbedin Kaya infasıyla bağlantısının da araştırıldığı bildirildi.