Kız çocukları ve kadınlara ‘bilim’ övgüsü
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ nedeniyle Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Erdoğan, “Bilim ve teknolojiyi takip eden değil, tasarlayan ve üreten ülke olmak en büyük hedefimiz. Bunun önkoşulu ise kadınların bu süreçte eksiksiz yer almalarıdır. 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekibin içinde başarılı bilim kadınlarımız olduğunu görmek beni ayrıca memnun ediyor. Geleceğe yön veren tüm kadınlarımıza başarılar diliyorum.”
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