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    Haberler >Gündem>'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Tosyalı Murat için Türkiye seferber oldu!

    'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Tosyalı Murat için Türkiye seferber oldu!

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'nun Tosya İlçesinde kaldırımda kitap satarken muhabirin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen olan Tosyalı Murat için Türkiye seferber oldu!

    Kastamonu'nun Tosya İlçesinde geçtiğimiz günlerde kaldırımda hikaye kitabı satarken TRT muhabiri Serhat Ağacıkoğlu'nun dikkatini çeken Murat Sökük, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

    OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARIYOR

    Babasına yakılması için verilen kitapları 'Kitaplar okunmak içindir, yakmak için değil' diyerek yakmayan ve onları satmaya karar veren Tosyalı Murat, bu şekilde hem kendisinin okul ihtiyaçlarını gidermek hem de ailesine destek olmak düşüncesinde olduğunu belirtmişti.

    DESTEK MESAJLARI YAĞDI

    Bu görüntülerinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Tosyalı Murat'a destek mesajları paylaşırken, Tosya Kaymakamlığı tarafından Murat için bir yardım hesabı da açıldı.

    Etiketler: tosya , Kastamonu , Kitap , son dakika
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