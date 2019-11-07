Kitapla dayağa 4 yıl 2 ay
İSTANBUL Esenler Dr. İlhami Faydagör İlkokulu öğretmeni Nadir Dalgıç, (53), 20 Nisan 2017’de dersini dinlemeyen 1’nci sınıf öğrencisi H.S.S’nin (10) yüzüne elindeki kitabın sivri ucuyla vurdu.
Gözünün altı açılan küçük çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı. Ailesiyle birlikte öğretmenini şikâyet eden H.S.S. yere düşürdüğü kalemini almaya çalışırken öğretmeninin “Dersi dinlemiyorsun” suçlamasıyla kendisine vurduğunu söyledi.
PANSUMAN YAPIP HABER VERDİM
Nadir Dalgıç ise sıralar arasında dolaşırken elindeki hikâye kitabının istemeden öğrencisinin gözlüğüne değdiğini, çocuğun yanağından kan aktığını görünce ne olduğunu sorduğunu ve öğrencisinin “Elinizdeki kitap gözlüğüme değdi, gözlük camı da yüzümü çizdi” şeklinde cevap verdiğini belirtti. Nadır Dalgıç, öğrencisine pansuman yaptığını ve sonra annesine haber verdiğini söyledi. Nadir Dalgıç hakkında ‘kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Bakırköy 29’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda sanık öğretmen silahla (kitapla) kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.
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