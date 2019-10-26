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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Kış lastiği ne zaman değiştirilmeli? 2019-2020 kış lastiği ne zaman takılır?

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Kış lastiği ne zaman değiştirilmeli? 2019-2020 kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği ne zaman değiştirilmeli veya kış lastiğine hangi mevsimlerde geçilmeli sorusu araç sahileri tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında Resmi Gazete'de detaylı bilgiler verilmişti. Peki Kış lastiği ne zaman değiştirilmeli? 2019-2020 kış lastiği ne zaman takılır?

Ticari ve yolcu taşıtlarının takmasının zorunlu olduğu kış lastiği, bu yıl da birçok araç sürücüsü tarafından kış hazırlığı kapsamında takılacak. Şehirler arası yük taşımacılığı yapan araçların da kapsam dahiline olduğu kış lastiği uygulaması, Resmi Gazete'de belirlenen tarihte başlayacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? İşte, kanunlarda zorunlu tutulan o tarih hakkında bazı bilgiler

Kış lastiği bu yıl da pek çok araç sürücüsünün merakla araştırdığı konulardan birisi olmaya devam ediyor. Sürücü güvenliği ve trafik kaza oranlarının azalması için önem arz eden kış lastiği, belirlenen tarihlerde zorunlu olarak araçlarda takılı olacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? İşte, Resmi Gazete'de açıklanan bilgilere göre kış lastiğinin takılması gereken tarih bilgisi

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.

Bu bilgiler ışığında zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacağı öngörülüyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

En önemli noktalar nelerdir?

Bir lastiğin ömrünün ne kadar olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bir lastiğin ömrü ve kilometre performansı lastiğin tasarımı, sürücünün alışkanlıkları, iklim, yol koşulları ve lastik bakımı gibi faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır.

Önemli birkaç kilometre taşı ve ipucu:

1- Beş yılı aklınızda tutun

Beş veya daha fazla yıl kullanıldıktan sonra lastiklerinizin yılda en azından bir kere bir uzman tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerekmektedir.

2- On yıl azami süredir

Lastikler üretim tarihinden itibaren on yıl boyunca değiştirilmemiş ise, kullanılabilir durumda görünüyor ve sırt aşınma göstergesine kadar aşınmamış olsalar bile, Michelin tedbir olarak yeni lastiklerle değiştirilmesini önermektedir. Bu husus yedek lastikler için de geçerlidir.

3- Düzgün bakım lastiğin ömrünü uzatır

Lastiklerinizin hava basıncı, sırt aşınması, ayar ve benzeri bakımlarını iyi yaparsanız lastiklerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Orijinal ekipman için araç üreticisinin lastik değiştirme önerilerine uyun.

Üretim tarihinin kontrol edilmesi için

Lastik yanağındaki DOT numarasına bakın.

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