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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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06.08.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Kırmızı listeden 8 isim! Hepsi öldürüldü

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Kırmızı listeden 8 isim! Hepsi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’nca beş ayrı renk kategorisinde hazırlanan listedeki hainlerden 234’ü etkisiz hale getirildi. PKK’ya vurulan darbenin bilançosu; 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeden 8 terörist. 1.5 milyon ödüllü mavi listeden 16 terörist. Bir milyon ödüllü yeşil listeden 24 terörist. 600 bin ödüllü turuncu listeden 17 terörist. 300 bin ödüllü gri listeden 169 terörist.

İçişleri Bakanlığı'nca 3 yıl önce azılı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 5 ayrı renk kategorisinde hazırlanan 'Aranan Teröristler Listesi'ndeki 234 terörist etkisiz hale getirildi. PKK terör örgütü büyük hezimet yaşarken, etkisiz hale getirilen teröristler arasında şehit Eren Bülbül'ün katili olan terörist Mehmet Yakışır ve 25 yıldır örgütte olan Delal Amed kod adlı kadın terörist Hülya Eroğlu da var. 

Sabah gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre, Terör örgütünün en azılı elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca para ödüllü, kırmızı (4 milyon), mavi (1.5 milyon), yeşil (1 milyon), turuncu (600 bin) ve gri (300 bin) olmak üzere 5 ayrı renk kategorisinde 794 kişilik en çok aranan teröristler listesi hazırlandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Ağustos 2015'ten bugüne kadar 5 kategoride 234 terörist ileri teknolojik milli harp araçları ve silahların kullanılmasıyla etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin önemli kısmı PKK'nın yönetim kademesinde sözde askeri konsey üyesi ve saha sorumlularında bulunuyordu.

Yönetici pozisyonundaki teröristlerin öldürülmesi, örgütün alt kadrolarında da çözülmeyi beraberinde getirdi. Çok sayıda terörist verilen ağır kayıplar sonucu moral ve motivasyon bozukluğundan kaynaklı kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Öldürülen teröristlerin kimliklerini açıklamaya sayı fazlalığı nedeniyle yetişemeyen terör örgütü büyük hezimet yaşadı.

KIRMIZI LİSTEDEN 8 İSİM

İçişleri Bakanlığı aranan teröristler sayfasındaki fotoğraflarda birçok teröristin etkisiz hale getirildiği görülüyor. Buna göre, terör örgütünün sözde askeri konsey ve saha sorumlularını içeren kırmızı listeden 8 terörist etkisiz hale getirildi. Mavi listeden 16 yönetici düzeyinde terörist öldürüldü. Yeşil listeden 24, turuncu listeden 17, gri listeden ise 169 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 3 yılda güvenlik güçlerinin İHA'larla tespit edip, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirdiği 8 üst düzey terörist şunlar;

Hülya Eroğlu (Delal Amed): Şırnak Bestler Dereler'de öldürülen Eroğlu, PKK yürütme konseyi üyesi olup Kandil'de Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile görüşen kişiydi.

Medeni Sayılgan (Panzer Kemal): Tunceli Pülümür'de 8 kişilik grubuyla öldürülen Sayılgan sözde Dersim saha sorumlusuydu.

Seyithan Sinet: Hatay-Osmaniye kırsalında 7 kişilik koruma grubuyla öldürülen Sinet, sözde Amanoslar saha sorumlusu olup, Afrin'den Hatay'a sızma yapan teröristlere öncülük ediyordu.

Birdal Burhanlı (Agiri): PKK'nın Kandil'e açılan kapısı Hakurk kampı genel sorumlusuydu. Burhanlı 7 teröristle birlikte öldürüldü.

Yusuf Şek (Yaşar Iğdır): Ağrı Tendürek Dağı'ndaki hava harekatında 6 teröristle öldürülen Şek, sözde Serhat saha sorumlusuydu.

Sefer Açar (Welat Herinki): Bitlis Hizan'da 10 teröristle birlikte öldürülen Açar sözde Garzan eyalet sorumlusuydu.

Mehmet Yakışır: (Cudi Zaza): Gümüşhane Kürtün'de öldürülen ve Eren Bülbül'ün katili olan Yakışır sözde Karadeniz eyalet sorumlusuydu.

Yunus Durmaz: Gaziantep'te hücre evine baskınla sonucu öldürülen Durmaz DEAŞ'ın Türkiye emiriydi. Mavi listeden öldürülen ve tamamı PKK'nın sözde askeri konsey üyesi olan teröristlerden bazıları ise şunlar;

Ekrem Güney: Sözde orta saha sorumlusu (Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Muş, Elazığ, Bitlis, Adıyaman) Güney 4 korumasıyla Lice'de öldürüldü.

Nevzat Gündüz: Güney'in yerine atanan Gündüz Lice'de 7 teröristle öldürüldü.

Murat Üçer: Gündüz'ün yerine atanan Üçer 4 korumasıyla Lice'de öldürüldü.

İsa Teres: Erzurum-Karadeniz sözde açılım sorumlusu Teres Tunceli Pülümür'de 15 teröristle öldürüldü.

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