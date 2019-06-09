Dişi kırıldı sonrasında yaşadıklarına inanamadı! Dilini kestiler...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDişi kırıldı sonrasında yaşadıklarına inanamadı! Dilini kestiler...
GeriGündem Dişi kırıldı sonrasında yaşadıklarına inanamadı! Dilini kestiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
09.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Dişi kırıldı sonrasında yaşadıklarına inanamadı! Dilini kestiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dişi kırıldı sonrasında yaşadıklarına inanamadı! Dilini kestiler...

Denizli’de kırılan dişinin diline temas ettiği bölgede kanser oluşan 75 yaşındaki kadın, 6 saatlik ameliyatta dilinin bir kısmının kesilmesiyle kanserden kurtuldu.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Halime Elçin (75), dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemede, daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için dilde oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi. Elçin, hastalığın tedavisi için Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Elçin, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

“DİL KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”

Dil kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, ağızda ve dilde çıkan aft ve yaraların bir hafta ile on gün gibi kısa sürede geçmemesi halinde KBB Hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Dr. Kenar, "Klinik seyri kısa sürede ölümcül olan dil kanserinin tedavisinde dildeki tümörlü bölgenin etrafında geniş bir sağlam doku kalacak şekilde çıkarılması gerekir. Çünkü dil kanserinde tümörün büyüklüğünden ziyade derinliği önemli. Eş zamanlı olarak boyna yayılma riskinin yüksek olması nedeniyle boyundaki lenf bezlerinin de ameliyatla temizlenmesi gerekmekte. Bu hastamızın ameliyat öncesi tetkiklerinde boynuna tümör yayılımı saptanmadığı halde boyun bölgesinin de cerrahi olarak temizlendiğini ve patoloji raporunda da boynuna yayılım saptanmaması ve dilden alınan tümörlü dokuda yeterli sağlıklı doku varlığı nedeniyle hastamıza daha geniş bir ameliyat ya da ışın tedavisine gerek kalmadı" dedi.

“EKSİK, KIRIK DİŞLER AĞIZ KANSERİNE YOL AÇABİLİR”

Ameliyatta hastanın dilindeki kanserli bölgeyi güvenlik cerrahi sınırlarıyla birlikte boynuna atlama ihtimaline karşı da boynundaki lenf bezlerini temizleyecek şekilde bir operasyon düzenlediklerini aktaran Kenar, hastanın 5 gün hastanede misafir edilip ardından taburcu edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Kenar, ilerleyen yaşla birlikte diş kayıplarının yaşandığını ifade ederek, dişleri düzenli fırçalamanın yanı sıra eksik dişlerin yerine konması gerektiğini, bunun için de kalıbı ve ölçüsü iyi alınmış uygun implant ve protezlerin kullanılması gerektiğini ifade etti. Aksi halde eksik ve kırık dişlerin ve ağza tam oturmayan protezlerin sürekli dil, yanak ve diş etine sürterek ağız ve dil kanserine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dişinde bulunan kırığın dilinde yara yaptığını ve kansere neden olduğunu aktaran Halime Elçin ise, ameliyatın başarılı geçip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar