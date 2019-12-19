‘Kıran-8’ başladı

İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, terör örgütünün kış üslenmesinin önüne geçmek için Bitlis-Siirt kırsal bölgesinde “KIRAN-8 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı birlikleri, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 232 operasyonel timinde görevli 3 bin 480 personel görev yapıyor.

İLK KEZ SAYI 500’ÜN ALTINDA

KIRAN operasyonlarıyla PKK’nın Türkiye içerisinde kış üstlenmesi yaptığı, kırsal alandaki kamplarının bulunduğu bir çok alan teröristlerden temizlenirken, komando birlikleri, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât ekipleri buralarda geçici üs bölgeleri oluşturdu. Karadan ve havadan başlatılan operasyonlarla Türkiye içinde barınamayan örgüt üyelerinin, kış üstlenmesine geçemeyince sınır dışına kaçtığı belirlendi. Yurt içindeki silahlı terörist sayısının ilk kez 500’ün altına indiği bildirildi.