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    Kiracılarının ne iş yaptığını polis baskınında öğrenince şok oldu!

    BURSA (İHA)
    22.06.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Kiracısının uyuşturucu ticareti yaptığını Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında fark eden ev sahibi, il emniyet müdürüne teşekkür etti. Baskında narkotik köpeği Rona’nın tepki verdiği yerleri arayan ekipler, evde saklanan uyuşturucu maddeyi buldu.

    Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve gelmesiyle ivme kazanan uyuşturucuyla mücadelede önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine baskınlar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları ve ticareti yaptıkları tespit edilen bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Rona’nın tepki gösterdiği yerlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin geldiğini fark edince ellerindeki uyuşturucuyu pencereden atan zehir tacirleri, narkotik polisini kandıramadı.

    Kiracılarının ne iş yaptığını polis baskınında öğrenince şok oldu!
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    Evdeki aramaların ardından gözaltına alınan 4 kişi polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü.

    Bu esnada kiracılarının zehir tacirliği yaptığını polis baskınında öğrenen ev sahibi büyük şok yaşadı. Polis memurlarına, kiracıların kendilerini 'hacı' diye tanıttıklarını ve o yüzden evini kiraya verdiğini anlatan ev sahibi, söz konusu baskın için defalarca kez teşekkür etti. Ev sahibi teşekkürünün emniyet müdürüne iletilmesi için ricada bulundu.

    Etiketler: kiracı , son dakika , haberler
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