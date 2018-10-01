Kinetik enerji nedir?
Kinetik enerji, bir cismin hareketi dolayısıyla sahip olduğu enerji türüdür. Üç çeşit türe sahip olan kinetik enerji, literatüre bu şekilde geçmiştir. Peki, kinetik enerji nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, araştırılan terim hakkında bazı bilgiler
Kinetik enerji, bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketine göre üç çeşit kinetik enerji vardır. Bunlar; öteleme kinetik enerjisi, dönme kinetik enerjisi, yüksek hızda kinetik enerji olmak üzere üç türdür.
ÖTELEME KİNETİK ENERJİSİ
Doğrusal bir yolda giden cismin kinetik enerjisidir.
Sabit bir F kuvveti altında, doğrusal bir yolda x kadar yol alan bir cisim düşünelim. x yolunun sonunda cismin sahip olduğu enerji, F kuvvetinin yaptığı işe eşittir.
Newton'un ikinci kanununa göre bir cisme etkiyen net kuvvet, ona kütlesiyle ters orantılı ivme kazandırır.
DÖNEM KİNETİK ENERJİSİ
Kütle merkezinden geçen bir doğru etrafında dönen cisimlerin sahip olduğu kinetik enerjidir. Açısal hızıyla dönen bir cismi parçalara ayırırsak, tüm parçaların toplam enerjisi bize cismin kinetik enerjisini verir.
YÜKSEK HIZDA KİNETİK ENERJİ
Newton mekaniği'nin yasaları, sadece ışık hızına kıyasla küçük hızlarda hareket eden parçacıkların hareketlerini tanımlamada geçerlidir. Parçacık hızları c ile karşılaştırılabilir olduğunda, Newton mekaniğindeki denklemler, yerini görelilik teorisinin öngördüğü daha genel denklemlere bırakır.
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