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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
15.05.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Kimya öğrencisinin siyanür deneyi felakete yol açtı! Anne-babası öldü!

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Kimya öğrencisinin siyanür deneyi felakete yol açtı! Anne-babası öldü!

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimya öğrencisi olduğu öğrenilen gencin, internetten sipariş ettiği siyanürün deney yaptığı sırada, yere dökülmesi sonucu evde bulunan 5 kişi zehirlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, internetten potasyum siyanür sipariş eden Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), evde deney yaptığı sırada küçük kardeşi Emir Can Kalkan'ın karışımı devirmesi sonucu siyanür yere döküldü. Kısa süre sonra evde bulunan baba Mehmet Kalkan (46), anne Fatma Kalkan (39), Emircan Kalkan, Mahmut Can Kalkan ve Mehmet Taha Kalkan siyanürden etkilendi.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine, söz konusu adrese sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Siyanürden etkilenen ve durumları ağır olan 5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere götürüldü. Bu arada ekipler, olayın gerçekleştiği apartmanı boşaltarak önlem aldı.

Siyanürden etkilenen baba Mehmet Kalkan kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Kalkan ise Ege Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalkan ailesinin 3 çocuğu ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Can Kalkan'ın ifadesine başvurdu. Kalkan ilk ifadesinde, internetten potasyum siyanür sipariş ettiğini ve evde deney yaparken siyanürün yere döküldüğünü söylediği öğrenildi.

 

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