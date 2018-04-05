Kim bu Volkan Bayar?

Gazi Üniversitesi mezunu Volkan Bayar, 2011 yılında Denver'da yüksek lisans yapmış. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde doktoraya başlamış.

YÖK'TEN AÇIKLAMA: 'MÜFTERİ DİYE 3 ŞİKAYET GELMİŞ'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi. YÖK'ten saldırgan hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin de açıklama yapıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikayet dilekçesi verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında daha önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir."

"İFTİRA ATIYORDU"

YÖK ve Rektörlüğün Volkan Bayar ile alakalı dilekçelerini kabul etmediğini iddia eden Dr. Ayşe Aypay, "YÖK neden işlem yapmadı. Bir buçuk yıldır defalarca dilekçe verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Dokundurmadılar Volkan Bayar’a. Şimdi açıklasın YÖK başkanı, şimdi açıklasın rektör. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek. Benim eşim Volkan Bayar’ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5 buçuk ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar’ın bir numaralı hedeflerinden biri olarak ben de cenaze olarak yatıyordum" demişti. Üniversite içinden benzer açıklamalar geldi.

'FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLUYORDU'

Aypay'ın suçlamalarının hedefindeki rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ise Volkan Bayar'la ilgili şu bilgileri veriyor: Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum. Zaman zaman fakültesinde sözlü saldırıda bulunan bir yapıya sahipti. Psikolojik sorunlar yaşadığına yordum kesin bir belgem yok. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle devam eden bir soruşturma var"



Gönen, saldırganın, fakültede bazı kişilerin FETÖ’cü olduğuyla ilgili iddiaları bulunduğunu söyledi. Rektör Gönen, "Öyle iddiaları vardı. Mahkemede de öyle beyanları var. Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ’cü olduğu iddiaları vardı. Mahkemede de bu tür beyanları oldu. Dolayısıyla bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartıştıkları olmuştur" diye konuştu.

'ONUN YÜZÜNDEN EŞİM İHRAÇ EDİLDİ'



ESOGÜ Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Bay ise hakkında soruşturma dahi açtıramadıkları Volkan B'nin akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde şikayetlerde bulunduklarını belirtti.



Bayar'ın önüne gelene "FETÖ"cü dediğini ve şikayet ettiğini dile getiren Bay, şunları kaydetti: "Bunun yüzünden benim eşim ihraç oldu ve beraat etti. 'Hiçbir alakası yoktur.' diye bütün hocalar beraat etti ama bu kişiye hiçbir işlem yapılmadı. Biz herkese söyledik, emniyete verdik dilekçelerimizi, üniversiteye, rektörlüğe defalarca dilekçe verdik, hiçbir işlem yapmadılar. Bugün göz göre göre bu olay yaşanmıştır. Bugün göz göre göre hocalarımız canlarından olmuştur yani adalet geç kalmamalı. Volkan Bayar ve karısı da tamamen bu işte sorumludurlar. Ruh sağlıkları yerinde değildir. Bakın, araştırın, rektörlüğe, dekanlığa, emniyete kaç tane dilekçe vermişiz, kaç yere suç duyurusunda bulunduk" (AA)

ŞUBAT AYINDA İLGİNÇ SÖZLER

Öte yandan 7 Şubat 2017'da KHK ile üniversiteden ihraç edilen Yrd. Doç Dr. Yalçın Bay o dönem yaptığı bir açıklamada "Benim hakkımda, kendisini daha önce tanımadığım, psikolojik sorunları olduğunu duyduğum, tetikçi birisi olan ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde görev yapan bir araştırma görelisi birçok kez mesnetsiz iftiralarda bulunmuş. Oysa bu kişiyi lisanstan tanıyan hocalarının belirttiklerine göre kendisi lisans eğitiminde çokta başarılı olmamasına rağmen, FETÖ’nün MEB’te en güçlü olduğu dönemde bu kişi, eşi ile birlikte MEB bursuyla yurt dışına gitmiş. ABD’de Denver Üniversitesinde yüksek lisansı tamamlamış, doktora tez aşamasında doktoradan atılmış. ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 45 hocadan, 25’i hakkında iftira dilekçesi yazmış" demiş.