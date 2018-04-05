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    Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı... 4 öğretim üyesi öldürüldü

    DHA-İHA-AA
    05.04.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 akademisyenin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

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    • Eskişehirdeki üniversitede katliam
    • Eskişehirdeki üniversitede katliam
    • Eskişehirdeki üniversitede katliam
    • Eskişehirdeki üniversitede katliam

    Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi dehşet saçtı.

    Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Doğukan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

    Üniversitede büyük panik yaşanırken araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

    REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

    Eskişehirde üniversitede silahlı saldırı... 4 öğretim üyesi öldürüldü

    Üniversitede silahlı saldırıEskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.
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    Etiketler: Üniversite , son dakika , haber , haberler , gündem
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