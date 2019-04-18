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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalar

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Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından yerel seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Bu başarı o kentte yaşayan bütün yurttaşların ortak başarısıdır. Bu kentte ve diğer kentlerde yaşayanlar bu ülkede huzur istiyorlar. Siyasette gerginlik, kavga istemiyorlar. Eğer birlikte yaşayacaksak huzur içinde yaşamalıyız.  Bursa içimde bir yaradır. Bursa’nın da Nilüfer Belediye Başkanımız tarafından yönetilmesi gerekiyordu. Orada eksiğimiz ve hatamız var. Zonguldak ve Giresun’da adaylarımız kazanamadılar. Elbette ki ne Bursalıları ne Giresunluları ne de Zonguldaklıları suçlamıyoruz. Bütün süreci masaya yatırmak zorundayız.  Kampanya boyunca büyük mitingler yapmadık. Referandum sürecinde olduğu gibi, STK’larla meslek odalarıyla bir araya geldik. Ve onlarla karşılıklı güven içinde gerçekten de güzel sohbetlerimiz oldu.

Ne teröristliğimiz kaldı, ne dinsizliğimiz kaldı. Her şeyi söylediler. Ben şunu söyledim. Ben bu halkın ferasetine inanıyorum dedim. Halkımız mutlaka takdir edecektir dedim. Gerçekten halkımızın takdirine layık olduk en azından belli bölgelerde.

İYİ Parti ile ilişkilerimiz, Saadet Partisi ile dirsek temasımız sürdü. İki partinin genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Sonuçta Millet İttifakı özünde demokrasiyi savunan bir ittifaktı. Demokrasiden yana olan bir ittifaktı. Bu başarının sağlanmasında ittifakın büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. Seçim sürecinde iki partinin de değerli katkıları olduğunu ifade etmek benim görevimdir. Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye Başkanlarımız artık seçildikleri belde de herkesin belediye başkanlarıdır. Artık o kentin belediye başkanlarıdır.

İkincisi, bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete vereceklerdir. Bugüne kadar belki rastlanmayan, dillendirilmeyen bir taahhütten söz ediyorum. Harcanan her kuruşun hesabını vereceklerdir. Türkiye yerel yönetimlerde farklı bir sürece evrilmek zorundadır. Belediye yönetimlerinde partizanlığı değil, liyakati esas alacaklardır. İşi ehline teslim edeceklerdir. Asgari ücretin 2200 lira olmasını söylemiştik. Bizim belediyelerimizde 2200 lira. AK Parti ve diğer belediyelerde 2020 lira. Bu konuda da belediye başkanlarımız hazırlıklarına başladılar.

Eğer bir konuya değinmezsem demokrasi açısından ayıp etmiş olurum. Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıktan iyi hal kağıdı aldı. Bunlar il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları tarafından kabul edildi. Bir kısmı seçimi kazandı, bir kısmı kazanmadı. Seçimi kazananlara sizin mazbatayı teslim etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir demokrasi ayıbına imza atmış oluruz. Ya hiç seçime girmeyeceklerdi, izin vermeyeceklerdi. Ama izin verdiğiniz kişinin seçimi kazandıktan sonra 'Sen seçimi kazandın ama KHK ile görevine son verilmişti, ben size mazbatayı vermem' demek doğru değildir. Bu mazbatalar verilirse Türkiye demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır.

KHK bir bakanlar kurulu kararıdır. Olağanüstü dönemde alınan karardır. Bu insanlar mahkemeye başvurdular. Bu yargı süreci tamamlanmadı. Bu hakkın teslim edilmemesi sanki bunlar seçilme hakkını yitirmişler gibi bir garip sonuç çıkıyor ki böyle bir tablo yok Türkiye'de.

YSK'yı yeniden göreve davet etmesini istemek de bizim en doğal hakkımızdır.

YSK'da yargıçlar varsa seçim iptali endişem yok.

Seçim stratejinisi örgüte kabul ettirmek kolay olmadı.

Belediye Meclislerinde çoğunluğun olmaması çok büyük bir sorun değil.

KHK'lıların oy kullanmama önerisi anayasaya aykırı.

CHP ile ilgili algıyı değiştirmek istiyoruz ki büyük ölçüde değiştirdik.

YSK'ya sunulan belgeler yargıyı ilgilendiriyor, YSK'yı değil.

Parti içi süreci hiç düşünmedim, önemli olan belediye başkanlarının başarılı olması...

Belediye Meclisi toplantıları internetten canlı olarak yayınlanmalı...

AK Parti'nin yenilgiye aradığı kılıf bu kadar ucuz olmamalı, uyduruk gerekçeler...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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