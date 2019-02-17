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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan İzmir Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Kılıçdaroğlu’ndan İzmir Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İttifak eleştirilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız, bununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İzmir milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için. Bütün izmirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir, Türkiye'nin gözbebeği olan bir kent, demokrasinin kalesi, uygarlığın kalesi olan bir kent. 8500 yıllık tarihi bahrında taşıyan bir kent. İzmir milletvekili olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum.

Victor Hugo, İzmir için şöyle der; "İzmir bir prensestir, çok güzel küçük şapkasıyla. mutlu ilkbaharlar durmaksızın onun çağrısına yanıt verir"

Biz Mart'ın sonu bahardır derken. Yıllar önce Victor Hugo'nun söylediğini tekrarlamış oluyoruz.

Bütün Türkiye'ye bahar ve barış gelmeli. En büyük arzumuz budur.

İzmir'e çok güzel hizmetler yapıldı. Lüften hep beraber ayağa kalkarak Aziz Kocaoğlu'nu alkışlayalım. 390yıl hapisle yargılandı. Ama diz çökmedi, boyun eğmedi.

Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkeden kurşundan söz edeceksen, Hasan Tahsin'in kurşunundan söz edeceksin.

Bizim bütün belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyin. İşçi kardeşim sen de 2 bin 200 lira almak istiyorsan, 1 Oack-1 Nisan farkını da almak istiyorsan CHP'li belediye başkanına oy vereceksin.

Tanzim satış mağazaları dediler insanları kuyruğa sokuyorlar. İzmir'de 35 bin yoksul haneye kuyruğa sokmadan teslim ediliyor.

Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması, İzmirli olması lazım. Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Sözüm söz CHP'li belediyelerin olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

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