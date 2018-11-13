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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.11.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi 

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.  Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatının celse arasında reddihakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, davalı tarafın reddihakim talebinin reddini isterken, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlayan bu taleplerinin devam ettiğini söyledi.  Hakim Kılıç, davalı tarafın bu talebini reddetti. 

Son sözü sorulan davalı avukatı Çağlayan, "Bundan sonraki davalarda, davacı taraf Cumhurbaşkanı olduğu zaman, dava dilekçesi ile beraber davanın kabulüne karar verilsin. Zira ne kadar duruşma yapılsa ve yargılama yapılsa da davalı tarafın delilleri toplanmadığı gibi talepleri de kanuna ve hukuka aykırı olarak önceden belirlenmiş gerekçelerle geri çevrilmektedir. Dosyada karar kurulma aşamasında bulunmamız ile bulunmamamız arasında bir fark olmadığından biz duruşmayı bu noktada terk ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine Hakim Kılıç, "Siz de mi cübbe çıkartacaksınız. Yapmayın. Mesleğimiz çok kutsal." dedi. 

"Her duruşma siyaset meydanına çevriliyor burası" 

Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Her duruşma siyaset meydanına çevriliyor burası. Baskı altına alıyorsunuz mahkemeyi. Sayın mahkemeniz maddi gerçekleri araştırmakla yükümlüdür. Usul konusunda takdir mahkemenindir. Karşı tarafın mahkemeyi karalama ve baskı altına alıp farklı yönlere çekmesi tarafımızca kabul edilebilir bir durum değildir. Davalı taraf, elinde salladığı belgeleri sadece mahkemeye gelip sunamamıştır. Yurt dışına para transferi olduğuna dair bir belgenin varlığı ve para transferi ispatlanamamıştır. Davayı kaybedeceklerini anladıkları için bu yönde de emsal kararlar olmasına rağmen usulsüz beyanlarını kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu. 

Tekrar söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlayan, "Mahkemeyi baskı altına almak bir yana tek talebimiz delillerimizin toplanmasıdır. Bu toplanmamıştır. Belgeleri mahkemeye getirip sunma imkanımız bulunmamaktadır. Zira bu belgeler savcılıktadır. Savcılık da bu belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiştir." iddiasında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu iddialara ilişkin tüm delilleri topladığını belirterek, "Cumhuriyet savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir ve bu kararın hiçbir yerinde 'Man Adası belgeleri gerçektir.' ibaresi yoktur. Durum karşı tarafın uydurmasıdır." dedi.  Bu sırada davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlayan, duruşma salonunu terk etti. 

Kılıçdaroğlu, 3 davanın tazminat bedelini icra dairesine yatırmıştı 

Davayı karara bağlayan mahkeme, 130 bin lira manevi tazminatın 13 Şubat tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödenmesine karar verdi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lirayı, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırmıştı. 

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