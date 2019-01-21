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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’na seslendi: İlçe adaylarını açıklayın

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Kılıçdaroğlu’na seslendi: İlçe adaylarını açıklayın

CHP’nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, cumartesi günü Ankara’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.

İmamoğlu, görüşmede İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarının bir an önce açıklanmasını istediğini aktardı. İmamoğlu görüşmeye ilişkin, “Artık çok az zamanımız var. Bu hafta olması konusunda ısrarımızı dile getirdik. Onlar da samimi, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir an önce açıklanmasının bizim saha çalışmalarını pozitif yönde etkileyeceğini dile getirdim” dedi.

İmamoğlu dün Şişli’de bir otelde muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu “31 Mart’a kadar kampanyanın her aşamasında polemikten uzak olacağım. İstanbul dışında tek bir cümlem olmayacak. Benim gündemim bu şehrin insanları, bu şehrin yaşayanları, çocukları, kadınları olacak. Kim nereye çekmek isterse istesin o kirli siyasetin, kibrin ya da anlamsız çatışmacı dilin asla unsuru olmayacağım” diye konuştu.

‘39 İLÇE DE KAYMAK TABAKA OLACAK’

Seçilmesi halinde mahalle meclisleri kuracaklarını ve muhtarları karar sürecine dahil edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “Mutlu ilçeler üreteceğiz. ‘Kaymak tabaka’ ilan edilen yerlerin nasıl yönetildiğini görüyorsunuz. İstanbul’un 39 ilçesinin kaymak tabakası haline geldiği bir şehir yaracağız. 31 Mart partiler üstü bir durumdur. Sizler ve İstanbullu tüm hemşerilerimiz bu tarihi anın bir parçasıdır. Bu tarihi yazmak zorundayız. Bu tarihi hep birlikte yazacağız” dedi. 

 

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