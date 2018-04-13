Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten fezleke

Fezlekede, Anadolu’da Vakit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, 2003 yılında ‘Sezer kına yaksın’ başlığıyla yazdığı yazı nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davanın kararına da yer verildi. Yargıtay’ın Dilipak’ın yazısındaki “Sezer kına yaksın otursun”, “Çankaya’daki adam akıl almaz uygulamaları ile toplumsal barışı dinamitleyen uygulamalara öncülük ediyor” ifadelerini düşünce açıklamaları şeklinde kabul edilmeyecek olan ifadeler olarak nitelendirdiği, Cumhurbaşkanını halk nezdinde küçük düşürücü, onun onur ve saygınlığını zedeleyecek ifade ve isnatlarda bulunmakla, atılı suçu işlediğine karar verildiği hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, 5 Ocak 2018’de Beşiktaş Belediyesi’nde yaptığı açıklamada, Man Adası belgeleriyle ilgili olarak Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirmişti.