Kılıçdaroğlu’na 'çekil' daveti

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’nin cumhurbaşkanı adanı Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam eşleriyle birlikte akşam yemeğinde bir araya gelerek seçim sonrası gelişmeleri değerlendirmişlerdi. Eski seçim bölgesinden seçilen Yalova Milletvekili Özcan Özel’in yeni dönem kaydını yaptırmak için dün TBMM’ye gelen İnce, Kılıçdaroğlu’yla yaptıkları görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, “Sohbet ettik, eşlerimizle birlikte, yemek yedik. Seçimi değerlendirdik. Konuştuk” dedi ve şunları söyledi:

BENDEN TEKLİF GİTTİ

“Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi. Ama benden Sayın Kılıçdaroğlu’na teklif gitti. Sayın Genel Başkan’a, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 milletvekili göndermekten başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi; ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmemiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir ağabey kardeş ilişkisi içerisinde kendisinin grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağımı, partiyi seçimleri hazırlayacağımı, böyle bir teklifte bulundum. Bunu söyledim. Evet ya da hayır bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. Bilemiyorum, kendi takdiridir. Bunu kendisinin değerlendireceğini gerisine bakacağız artık.”

ÖRGÜT ÇÖZECEKTİR BU İŞİ

“Hayır derse imza toplar mısınız” sorusuna İnce, “Hayır ben imza toplamayacağım. Ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi” yanıtını verdi. Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’nun görevi bırakması yönünde yapılan çağrılar ve genel merkez binası önünde yapılan eylemler, bu çağrıları yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un disipline sevkiyle sona ermişti. Aradan bir hafta geçmeden bu kez tartışmaların fitilini İnce’nin bu açıklamaları ateşledi. “CHP’de olağanüstü kurultay ve lider değişimi olacak mı” soruları yanıt ararken, İnce’nin açıklamaları yeni bir tartışmaya kapı araladı.

DELEGE İMZASI GEREKİYOR

CHP Genel Merkez yönetiminin İnce’nin önerisinin ardından hangi adımları atacağı merak konusu. İnce’nin açıklamalarıyla ‘cin şişeden çıktı’ yorumları yapılırken, olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğu da konuşuluyor. CHP’nin yeni tüzüğüne göre olağanüstü kurultay toplanabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun doğrudan çağrısı, Parti Meclisi’nin kararı veya kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğunun (yaklaşık 650 delege) imzası gerekiyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanıyor. CHP MYK, yarın toplanacak. MYK, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da eski Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Zahit Gürdal’ın cenazesine katılması nedeniyle geçen pazartesi günü toplanamamıştı. Yarınki toplantıda, İnce’nin açıklamasının ve olağanüstü kurultay taleplerinin ele alınması bekleniyor.

MYK’DAN NE KARAR ÇIKABİLİR

CHP’de yarın yapılacak MYK’nın ardından parti kurmaylarından, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldıklarına ilişkin net tavır ortaya koyacakları güçlü bir açıklama çıkabileceği ifade ediliyor. Parti yönetiminin Kılıçdaroğlu’nun arkasında durmasının delegelerin duruşunu da etkileyeceği belirtiliyor. Ancak genel merkezin tavrını net bir şekilde ifade etmesinin ardından İnce’ye yakın delegelerin harekete geçerek olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacağı öne sürülüyor. İnce 36. Olağan Kurultay’da 163 imza ile aday olmasına rağmen 447 oy almıştı. Muhaliflerin olağanüstü kurultayı, CHP’nin kuruluş yıldönümünün kutlandığı 9 Eylül tarihine denk getirebileceği kulislerde konuşuluyor.

‘ONURSAL BAŞKANLIK YOK’

MUHARREM İnce’nin açıklamasını, “Siyasi nezaketsizlik” olarak değerlendiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Olağanüstü kurultay gündemimizde yok. Parti, her seçim sonrası ortaya atılan kurultay tartışmalarından yoruldu. Bu kurultay tartışmaları, parti içi iktidar paylaşımını merkeze alan tartışmalar, partinin sağlıklı değerlendirme yapmasını engelliyor. Genel Başkan’ın arkasındayız. Bunu bir selden kütük kapma meselesi olarak görmemek lazım” dedi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise “Seçim sonuçlarının henüz tümüyle değerlendirilmesi yapılmadan kurultay tartışmalarının yapılmasını doğru bulmuyorum. Partide onursal genel başkanlık makamı yoktur. Kişilerin, diğerlerine onursal genel başkanlık teklif etme hak ve yetkisi de yoktur” diye konuştu.