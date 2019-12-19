Kılıçdaroğlu’na 06 numaralı forma

BJK Yönetim Kurulu Başkanı Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerinin kabulünde Kılıçdaroğlu’na, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak da eşlik etti. Çebi, Kılıçdaroğlu’na 06 sırt numaralı forma hediye etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, spor dünyasının sorunları konuşuldu. Çebi, futbol kulüplerinin çok yüksek borçları olduğundan ve mali kriz yaşandığından yakınarak, bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Çebi, Spor Toto ve İddia gelirleri gibi sabit gelirlerin borçlara mahsup edilmesi için bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ HALKIN TAKIMI

Kılıçdaroğlu ise “Bu çalışmayı yapıp bize getirin. Biz de üzerimize düşen neyse yaparız. Bunun için hangi kanunun çıkması gerekiyorsa, bu konuda Meclis grubumuz kanun teklifi verir” dedi. Kılıçdaroğlu, özelikle yabancı futbolcu sayısının azaltılması ve futbol kulüplerinin alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yabancı futbolculara verilen astronomik ücretlerin kulüplere çok ağır bir maliyeti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, altyapı eksikliğinin milli takımı da olumsuz etkilediğini anlattı.

İHRAÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’ı ilgiyle takip ettiğini dile getirerek, “Beşiktaş halkın takımı. Farklı takımların taraftarları dahi Beşiktaş’ı seviyor” dedi. Köklü spor kulüplerinin ayakta kalması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, amatör ruhun spordan kaybolmaması gerektiğini de ifade etti.

CHP Lideri dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı da kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık eşlik etti. YÖK Başkanı Yekta Saraç eğitim-öğretim alanında yükseköğretimde yaşanan son gelişmeleri ayrıntılarıyla anlatarak, yükseköğretime ilişkin planlamalar ve hedefler hakkında da Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin üretmesi ve katma değeri yüksek sektörlerin yaratılabilmesi için iyi bir yükseköğretim sisteminin çok önemli olduğuna işaret etti. Yükseköğretimde eğitim-öğretim kalitesinin artması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, üniversitelerin kalifiye öğrenci yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. Bu noktada orta öğretime de büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, yükseköğrenime kalifiye öğrenci gitmediği sürece başarının düşeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, üniversite mezunlarının istihdamında yaşanan sorunlar ve beyin göçüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca görüşmede ihraç edilen akademisyenlerin durumu da gündeme geldi. YÖK Başkanı Saraç’ın ihraçlarla ilgili bir çalışma yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.