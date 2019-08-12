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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.08.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’dan Baykal’a bayram ziyareti

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Kılıçdaroğlu’dan Baykal’a bayram ziyareti

Kurban Bayramı tatilini Antalya’da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı, Duacı köyünde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nisan ayında hastaneden çıktıktan sonra Antalya’da Duacı Mahallesi’ndeki kızı Aslı Baykal’ın evine yerleşen ve fizik tedavisi süren partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, Deniz Baykal’la birlikte eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve torununu karşıladı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın genel başkanı ziyaret ettik, bayramını kutladık ailesiyle birlikte. Kendisinin sağlık durumu çok iyi, hem siyasi gelişmeler, hem parti, hem de Türkiye açısından sayın genel başkana bilgi vereceğiz. O zaten izliyor yakından, kendisinin de görüşlerini alacağız. Ziyaretimizin ana teması bu. Bayram ziyareti ve siyaset" dedi.

Kılıçdaroğlu’dan Baykal’a bayram ziyareti

Ziyaretten memnuniyeti dile getiren Deniz Baykal ise şunları söyledi:

“Sayın genel başkan her zamanki zarafeti, nezaketiyle eksik olmasın bayram ya da bir başka vesileydi, her şeyi değerlendirip yakın ilgisini hiç eksik etmedi. Görüşme fırsatını daima bulduk. Benim için tabi çok değerli, çünkü burada kapalı bir halde dünyaya açılan pencere ziyarete gelen arkadaşlar, onların gözlemlerini, değerlendirmelerini alarak ben de açılmaya çalışıyorum. Çok memnun oldum. Sayın genel başkan şeref verdi, eksik olmasın. Bu yoğun gündem içinde konuşulması gereken çok konu var. Türkiye çok kritik bir eşikte. Sayın genel başkanın istihbarat imkanları çok geniş. Resmi kanallardan, her çevreden doğrudan bilgi verme uygulaması olmuyor gerçi ama Türkiye bu noktadayken genel muhalefet partisine bilgi verilmemesi aklımın alacağı iş değil. O nedenle sayın genel başkana soracağım. Hepimiz kaygıyla gelişmeleri izliyoruz, ne oluyor, Türkiye bir sıcak çatışmanın eşiğinde mi gerçekten? Nedir bu konudaki tablo, sayın genel başkan nasıl görüyor, bu dış politika ve ekonomik sıkışmayı? Bunu dinleme fırsatını bulacağım. Bir de burada kendi başıma belki biraz uçuk değerlendirmeler yapabiliyorum. Eğer izin verirse genel başkan o değerlendirmelerimi de paylaşmak isterim."

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