Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yerel seçimle ilgili ittifak konusunu ele aldığı tahmin ediliyor. Kılıçdaroğlu'nu SP Genel Merkezine gelişinde SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.
CHP daha önce de İYİ Parti ile yerel seçimle ilgili temaslarda bulunmuştu.
Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'ne teşekkür ederek şunları söyledi:
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben ve arkadaşlarım Sayın genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.
Karamollaoğlu ise, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette bir seçime gidiyoruz. Seçim gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise özellikle siyasiler için.
Ümidimiz bizim bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir ama bu farklılık bizim için bir zenginlik olmalı ama kamplaşma vesilesi olmamalı kanaatindeyiz.
Bu seçimlerde de biz, daha önceden de ifade etmiştim, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını. Mümkün olduğu kadar biz seçim bölgelerinde her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. İnşallah bu seçimler memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur diyoruz." dedi.
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