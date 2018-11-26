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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüştü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yerel seçimle ilgili ittifak konusunu ele aldığı tahmin ediliyor. Kılıçdaroğlu'nu SP Genel Merkezine gelişinde SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

CHP daha önce de İYİ Parti ile yerel seçimle ilgili temaslarda bulunmuştu.

Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'ne teşekkür ederek şunları söyledi:

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben ve arkadaşlarım Sayın genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

Karamollaoğlu ise, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette bir seçime gidiyoruz. Seçim gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise özellikle siyasiler için.

Ümidimiz bizim bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir ama bu farklılık bizim için bir zenginlik olmalı ama  kamplaşma vesilesi olmamalı kanaatindeyiz.

Bu seçimlerde de biz, daha önceden de ifade etmiştim, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını. Mümkün olduğu kadar biz seçim bölgelerinde her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. İnşallah bu seçimler memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur diyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüştü

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