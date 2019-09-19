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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.09.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Diyarbakır'daki anneler ile 'Cumartesi Anneleri' arasında bir ayrım yapmıyoruz. Anneler çocuklarını istiyorlar. Bu kadar. Anneler çocuklarını istiyorlarsa, her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklamamız gerekiyor, annelerin talebini saygıyla karşılamamız gerekiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da “Kastamonu Günleri" açılış törenine katıldı. Maltepe etkinlik alanında düzenlenen açılış törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu bir gazetecinin, Maltepe Miting alanının kendisi için anlamını sorması üzerine, Adalet yürüyüşünden bu yana gelmediğini belirterek, “Bir anlamı var. Zaten konuşurken de 'hak, hukuk, adalet' diye slogan atılması bir anlamda beni o günlere götürdü. Adalet sadece bireysel olarak benim talebim değil aslında. Dünyada yaşayan her canlının adalet talebi var. İnsanlığın tarihi de zaten adalet mücadelesi ile geçmiştir. Yine adalet istiyoruz, yine adaletten yana mücadele edeceğiz" dedi.

"MUTLAKA BUNUN AYDINLIĞA KAVUŞMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile ilgili eleştirilerin sorulması üzerine, “Adalet Bakanlığı'nın kendisine ve adalet camiasına yönelik yapılan eleştirileri oldukça sert şekilde yanıtladım. Bu özellikle belli çevreler, aynı görüşü paylaşan kanatların birbirine yönelttikleri eleştiriler. Benim burada üzerinde durmak istediğim ana konu şu; bir FETÖ borsasından söz ediliyor ve bu konuda bir kişi de hayatını kaybetti. Bu konu sadece benim tarafımdan değil, AK Parti'den de bazı milletvekilleri, eski milletvekilleri tarafından da dillendirildi. Bütün bu konuların aydınlığa kavuşması lazım. Eğer bir şikayet geliyorsa, bir itham geliyorsa, mutlaka bunun aydınlığa kavuşması lazım. Benim arzum bu" şeklinde konuştu.

HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN ANNELER

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır HDP önündeki annelere bir heyet gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine, “Diyarbakır'daki anneler ile 'Cumartesi Anneleri' arasında bir ayrım yapmıyoruz. Anneler çocuklarını istiyorlar. Bu kadar. Anneler çocuklarını istiyorlarsa, her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklamamız gerekiyor, annelerin talebini saygıyla karşılamamız gerekiyor. Çocukları bulacak olan kim? İktidar sahipleri. İktidar sahiplerinin o çocukları getirmeleri lazım. Öbür annelere bakıyorum; yıllardır çocuklarını arıyorlar, 'bari, hiç değilse mezarını gösterin' diyorlar, 'gidip başında bir fatiha okuyalım' diyorlar. Anneleri ayırmayalım, gazilerimizi ayırmayalım, şehitlerimizi ayırmayalım. Bugün Gaziler Günü. Gazileri de bir ayrıştırmaya tabi tuttular, şehit yakınlarını ayrıştırmaya tabi tuttular. Şimdi anneleri ayırıyorlar. Annelerin çocuklarıyla olan ilişkilerini ve çocuklarıyla ilgili olan taleplerini hepimizin saygıyla karşılaması lazım. Hepimizin bu talepleri dikkatle dinlemesi lazım. Talepleri karşılayacak olan organın yani makamın yani iktidar sahiplerinin de bunlara kulak tıkamaması lazım" şeklinde konuştu.   

“ÜLKEDE ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun 'Adalet Yürüyüşü'nde terör örgütü DAEŞ'in saldırı planıyla ilgili süren davada beraat kararı verilmesiyle ilgili yorumunu sorması üzerine, “Adalet diyorduk. Bana saldırınca bir şey yok ama başkalarına bir şey söyleyince neredeyse müebbetle yargılanıyorlar. Bu ne demektir? Ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. O nedenle ülkede adalet arayışımız sürüyor" dedi.

TANK PALET FABRİKASI

Tank palet fabrikası ile ilgili kararnameye ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Tank palet olayı Türkiye'nin itibarıyla oynama olayıdır. Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürme olayıdır. Fabrika bizim, makineler bizim, işçiler, çalışan subaylar, orada görevli görevli askerler bizim, bilgi bizim. Orada Katarlılar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Hangi gerekçeyle, niye alıyoruz. Kim yapıyor bunu? Birinci kararnameyi yayınladılar, 'bir özelleştirme var burada' dedim kıyameti kopardılar. Resmi Gazete'de gösterdik, bir özelleştirme kararı var. İkinci kararnameyi gizlediler. Diyorlar ki karar. Karar olsun ne fark eder. Öbürü de Erdoğan'ın imzasıyla çıkmıştı, bu da Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Yayınlayın o zaman, niye, hangi gerekçeyle gizliyorsunuz. Ya bir ülkenin askeri sırları başka bir ülkeye verilir mi? Bir ülkenin yapacağı tank, başka bir ülkeye 'Sen gel benim fabrikamda, üstelik benim personelimle yap, sonra bu tanları bana sat. Akıl mantık, her şey bitmiş vaziyette. Ben bunun üzerinde duruyorum. O kararnamenin de açıklanmasını istiyorum. Karar diyorlar, kararı açıklasınlar. Numarasını da verdim, 1105 sayılı karar. Açıklayın kardeşim niye korkuyorsunuz? Gizli değilse herkes bilsin. Katarlılar biliyor, biz bilmiyoruz. Katarlılar biliyor, milletvekilleri bilmiyor. Katarlılar biliyor, milletvekilleri de bilmiyor. Katarlılar biliyor bakanlar dahi bilmiyor. Türkiye Cumhuriyetine ait silah fabrikalarının yabancı bir devlete peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

MUHARREM İNCE'NİN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Cumhurbaşkanlığına aday olabilir" sözleri ve kendi adaylığı konusunun sorulması üzerine, "Şu anda bizim gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız yani" dedi.

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