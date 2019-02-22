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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti... Fotoğraftaki kadın konuştu: Maddi durumum iyi, hukuki süreci başlattım
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Gündem
AA
22.02.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti... Fotoğraftaki kadın konuştu: Maddi durumum iyi, hukuki süreci başlattım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın, sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini alan Aysun Demir olduğu ortaya çıktı. Dört çocuk annesi Aysun Demir, "Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Kılıçdaroğlu keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım" dedi.

Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi.

Çevredeki iş yerlerinden çıkan yiyecek atıklarının konteynerlere atıldığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Ben de onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu'na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım."
Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini dile getirdi.

"CHP GENEL BAŞKANI'NI KINIYORUM"

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği fotoğrafla, bir algı operasyonuyla Türkiye'yi ve Eskişehir'i kötü göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği fotoğraftaki kadının Aysun Demir olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Çekilen fotoğrafta çöp konteyneri ve yanında üç kap bulunuyordu. Aysun Demir teyzemiz, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki dört katlı apartmanda oturuyor. Allah'a şükür geçimini çok rahat şekilde sağlıyor. Sağlığı ve hali vakti yerinde bir teyzemiz. Kendisi çevredeki iş yerlerinin çöp konteynerine attığı gıda atıklarını sokak hayvanlarına vermek için kaplara koyuyor. Odunpazarı'nın güzel teyzesinin çöp konteynerinden sokak hayvanlarına vermek üzere gıda atığı alırken çekilen fotoğrafı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulmuş. Böylece AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şehrimiz farklı lanse edilmeye çalışılmıştır. CHP Genel Başkanı'nı kınıyorum. Yalan yanlış iftiralardan vazgeçmesini ve bu memleketin değerleriyle barışık olup ülkeye hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aysun teyzemiz fotoğrafın gösterildiği andan bu yana ailesiyle büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşı döktü."
Volkan Doğan, Aysun Demir'e sokak hayvanlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Aysun Demir'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise müvekkilinin iki gündür büyük bir üzüntü yaşadığına değinerek "Kendisinden izinsiz çekilen fotoğrafı servis edilip üzerine bir hikaye yazıldı. Bununla ilgili fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildik." diye konuştu.

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