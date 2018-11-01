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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
01.11.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Ekonomik krizin faturasını yoksullar ödememeli

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu: Ekonomik krizin faturasını yoksullar ödememeli

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Eczacılık Kongresi’nde Türkiye’de sorunların çözümü için demokrasinin gerekli olduğunu belirterek, “Demokrasiyi kendi ülkemize getirmeliyiz. Kriz var kimse korkusundan konuşamıyor. Ekonomik kriz var. Faturayı yoksulların ödememesi lazım, ülkeyi yönetenler ödemelidir. Türkiye’nin bu karabasandan çıkması gerekiyor” dedi.

BUNUN SAĞI SOLU YOK

“Anayasa diyor ki; ‘Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik, sosyal, hukuk devletidir.’ Sosyal hukuk devleti nedir? Güçsüzleri güçlülere karşı korumaktır. Anayasamız ‘sosyal güvenlik herkes için bir haktır’ der. Şimdi sağlıkta ve sosyal güvenlikte sorunlar var. Ortak aklı egemen kılarsanız, sorunu çözersiniz. Bizde aile yardımları sigortası uygulanmıyor.

FATURAYI YOKSULLAR ÇEKER

Eğer bir toplumda gelir eşitsizliği varsa en büyük faturayı yoksullar çeker. Ekonomik kriz var. Faturayı yoksulların ödememesi lazım, ülkeyi yönetenler ödemelidir. Eğer bir fatura çıkacaksa, gelir gruplarına göre fatura ödenmelidir. Yani geliri yüksek olanların daha ağır bir fatura ödemesi, orta gelirlilerin de daha az ödemesi lazım. Biz bu ülkede yoksulluğu yenmek zorundayız. Yoksulluk bu ülkenin kaderi olmamalıdır.

SANAYİMİZ GÜÇLENMELİ

Milli sanayimizi güçlendirmeliyiz. İlaçları kendi ülkenizde üretemezseniz tüketen toplum olursunuz. SSK’ya genel müdür olduğumda eczacı arkadaşlarla sık sık konuşurdum. Eşdeğer ilaç uygulamasını bana eczacılar öğrettiler. Türkiye sömürü çarkından kurtulacaksa eşdeğer ilaç uygulamasını yapmak zorundaydık. Eczacılarla bu uygulamayı başlattık ve sonuna kadar da götürdük.

ÇÖZÜM DEMOKRASİDE

Sorunların çözümü demokrasi ortamında olur. Bunun için hukukun özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gerekiyor. Türkiye’nin çadır devletine dönüşmemesi gerekiyor. Hapishaneler tıka basa dolu. Gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, öğrenciler var. Ama güçlü olanlar dışarıda, gücü olmayanların tamamı içeride. Parası olanların tamamı dışarıda, parası olmayanların yüzde 99,9’u içeride.

DIŞ MÜDAHALE AĞIRIMA GİDİYOR

Dışarıdan müdahalelere boyun eğen bir Türkiye var. Bu benim ağırıma gidiyor. Merkel bir telefon ediyor bir gazeteciyi çıkartıyor. Trump telefon ediyor papazı rahatlıkla serbest bırakıyorsunuz. Macron telefon ediyor, gazeteciyi serbest bırakıyorlar. Suudi Kralı telefon ediyor, Türkiye’de cinayet işleyenler ellerini kollarını sallayarak dışarıya gidiyorlar. Ağrıma giden budur. Eğer gerçekten demokrasi bu ülkede sağlıklı işleseydi, gerçekten korku egemen olmasaydı Türkiye’nin ayağa kalkması lazımdı. Türkiye bir çadır devleti değildir.
Bu ülkenin aydınlarına sesleniyorum. Bu işin sağı solu yoktur. Demokrasinin sağı solu yoktur. Sağcıya da solcuya da demokrasi lazımdır. İnançlıya da inançsıza da demokrasi lazımdır. Biz kendi sorunlarımızı kendi özgür irademizle çözmek zorundayız. Demokrasi budur. Bana oy vermeyen kişinin de konuşmaya, beni eleştirmeye hakkı vardır. Eğer biz bunu yapmazsak baştan kaybediyoruz. O nedenle bir sözünüz varsa o sözün ilk cümlesi demokrasi olmalıdır.

DEMOKRASİYİ GETİRMELİYİZ

Avrupa Parlamentosu’nda popülist siyaset üzerine bir konuşma yaptım. Dedim ki Karl Marx, ‘Dünyanın bütün işçileri birleşsin.’ Şimdi Türkiye ve dünyanın bütün demokratların birleşmesi gerekiyor ve birleşmek zorundalar. Demokrasiyi kendi ülkemize getirmeliyiz. Huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Kriz var kimse korkusundan konuşamıyor. Bize gelip ‘ne olursun bizim derdimizi dillendirin’ diyorlar. Sen niye konuşmuyorsun? ‘Nasıl konuşayım’ diyor. Türkiye’nin bu karabasandan çıkması gerekiyor. Bu görev bu ülkenin aydınlarına düşüyor. Birlikte mücadeleye düşüyor. Böyle sağ sol kavgası yaparak değil. Demokrasiden yana olanlar ve karşı olanlar. Geldiğimiz süreç budur. Demokrasiden yana olanların el ele, gönül gönüle vermesi lazım.”

PARA YARDIMI TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı davalardan dolayı tazminat ödemek için evini satıp borç alan Kılıçdaroğlu’nun parti yöneticilerinin yardım tekliflerini reddettiğini söyledi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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