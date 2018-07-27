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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/DHA
27.07.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Kıbrıs gazisine komşusundan öldüresiye dayak!

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BOLU'nun Seben ilçesinde, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel (79), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye verdiği komşusu K.H. tarafından evinin önünde dövüldü. Demirel’in kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve boynunda zedelenme olduğu belirlendi.

Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylasında oturan Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel, kendisine ait araziyi kullandığı gerekçesiyle komşusu K.H.yi(50) mahkemeye verdi. K.H., şikayet edildiğini duyduktan sonra Sami Demirelin evinin kapısının önüne geldi. Sami Demirel ve K.H. arasında tartışma çıktı. K.H., tartışmanın büyümesiyle Demirel’i darp etti. Eşi Hacer Demirel(71) ve diğer komşuların müdahalesiyle K.H.den kurtarılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen gazi, Bolu merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

Sami Demirel, darp edildikten sonra tehdit de edildiğini ifade ederek, Yaylada kapımın önünde çalışırken, bu şahıs gelip bahçeye girdi. Daha önceden bir ev yeri davamız vardı. Ben onu mahkemeye verdim. Beni, Niye mahkemeye verdin? dedi. Allah ne verdiyse vurdu. Bir sürü sopa yedik. Hanımı geldi. Bir baktım onun da elinde sopa var. Artık hanımı da vurdu mu vurmadı mı bilmiyorum. Benim hanımım geldi de ayırdı. Ben zaten kendimi kaybetmiştim. Şikayetçi olduk. Jandarma gelip ifade aldı. Kolum kırık, kafamda yara var. Sırtımda yara var. Boynumda zedelenme var. Ben, Gerekli şeyi mahkemeye verdim. Devlet bunu mahkemede halleder. Kim haklı kim haksız çıkar dedim. O da devlete ve bana küfürler etti. Bildiğiniz gibi değil. Seni burada yaşatmayacağım dedi. diye konuştu.

Eşinin darp edilirken görünce büyük panik yaşadığını anlatan Hacer Demirel ise, Beyim aşağıda kapının önünde bir şeyler yapıyordu. Ben de hacca gidecek diye kuran okuyordum. Bir sesler duydum. Aşağıya inip baktığımda bizim bey yerde, adam da çıkmış tepesine vur bakalım vur. Nasıl ineceğimi bilemedim. Beni tuttu ondan sonra çekti. Gene vurmaya devam etti. Ben de Sen utanmıyor musun baban yaşındaki adamı dövmeye? dedim. Küfürler edip, Ben kimseden korkmuyorum. Bildiğin yere şikayet et dedi. Sonra oradan diğer komşular gelip onu alıp gidince biz kurtulduk. Benim beyim gazi olduğu için Gaziler Derneği Başkanına telefon ettik. Jandarma ve ambulansı aradık. Ambulans bizi hastaneye getirdi. dedi.

K.H. ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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