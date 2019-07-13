KHK’lı pasaportları yargı paketinde
OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla ihraç edilen 125 binden fazla kamu çalışanına uygulanan pasaport yasağının kaldırılması yeni yargı paketine alınıyor. Çalışma, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlardan haklarındaki soruşturma, davalar takipsizlik ve beraatla sonuçlananları da kapsayacak.
OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen 125 bini aşkın kamu çalışanına getirilen pasaport yasağının kaldırılması yeni yargı paketine alınıyor. İçişleri Bakanlığı, bu düzenleme ile KHK’lılara ve yakınlarına yeni pasaport verilmesi konusunda nasıl bir uygulama yapılacağını belirleyecek. Hükümetin çalışması ile başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine üye, iltisaklı veya irtibatlı oldukları iddiasıyla kamu görevinden çıkarılanlardan haklarında soruşturma ve dava açılıp takipsizlik ve beraatla sonuçlananlar ile kendileri, eşleri, çocukları hakkında mahkemelerce yurtdışı yasağı kaldırılmasına rağmen idari şerh nedeniyle pasaport verilmeyenlerin bu yasağı kaldırılacak. Böylece, bu kişilerin yeni pasaport almalarına imkan sağlanacak.
ŞERH KONULMUŞTU
OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaportları iptal edilirken kimlik numaralarına da şerh konulmuştu. Bu şekilde yeni pasaport almaları da engellenmişti. İhraç edilenlerin yakınlarına da aynı süreçte pasaport tahdidi getirilmişti. İçişleri Bakanlığı’nca, geçen yıl 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhi, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek parça parça kaldırılmıştı. Bakanlık bu yıl da yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidi kaldırdı. İhraç edilenlerin yurt dışı yasaklarının ise haklarında soruşturma olup olmamasına bakılmaksızın hala devam ettiği ve bu konuda büyük mağduriyet yaşandığı sık sık gündeme getiriliyor. Mahkemelerde yurt dışı yasağının kaldırılması yönünde kararların da idari şerh nedeniyle uygulanmadığı belirtiliyor.
KANUNİ DÜZENLEMEYE GÖRE YAPILACAK
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplantısında, pasaport konusunda gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “Haksızlığa uğrayan, herhangi bir pasaport hakkı olup da alamayan varsa, onların hepsini yaptığımız çalışmayla tamamladık. Ama KHK’lılar konusunda kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu düzenleme yapıldığı takdirde, Meclisi’mizden bu kanun çıktığı anda, biz uygulamayı ona göre yapacağız. Bu konuda da Adalet Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu biliyorum.”
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