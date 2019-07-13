KHK’lı pasaportları yargı paketinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKHK’lı pasaportları yargı paketinde
GeriGündem KHK’lı pasaportları yargı paketinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KHK’lı pasaportları yargı paketinde

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
KHK’lı pasaportları yargı paketinde

OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla ihraç edilen 125 binden fazla kamu çalışanına uygulanan pasaport yasağının kaldırılması yeni yargı paketine alınıyor. Çalışma, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlardan haklarındaki soruşturma, davalar takipsizlik ve beraatla sonuçlananları da kapsayacak.

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen 125 bini aşkın kamu çalışanına getirilen pasaport yasağının kaldırılması yeni yargı paketine alınıyor. İçişleri Bakanlığı, bu düzenleme ile KHK’lılara ve yakınlarına yeni pasaport verilmesi konusunda nasıl bir uygulama yapılacağını belirleyecek. Hükümetin çalışması ile başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine üye, iltisaklı veya irtibatlı oldukları iddiasıyla kamu görevinden çıkarılanlardan haklarında soruşturma ve dava açılıp takipsizlik ve beraatla sonuçlananlar ile kendileri, eşleri, çocukları hakkında mahkemelerce yurtdışı yasağı kaldırılmasına rağmen idari şerh nedeniyle pasaport verilmeyenlerin bu yasağı kaldırılacak. Böylece, bu kişilerin yeni pasaport almalarına imkan sağlanacak.

ŞERH KONULMUŞTU

OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaportları iptal edilirken kimlik numaralarına da şerh konulmuştu. Bu şekilde yeni pasaport almaları da engellenmişti. İhraç edilenlerin yakınlarına da aynı süreçte pasaport tahdidi getirilmişti. İçişleri Bakanlığı’nca, geçen yıl 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhi, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek parça parça kaldırılmıştı. Bakanlık bu yıl da yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidi kaldırdı. İhraç edilenlerin yurt dışı yasaklarının ise haklarında soruşturma olup olmamasına bakılmaksızın hala devam ettiği ve bu konuda büyük mağduriyet yaşandığı sık sık gündeme getiriliyor. Mahkemelerde yurt dışı yasağının kaldırılması yönünde kararların da idari şerh nedeniyle uygulanmadığı belirtiliyor.

KANUNİ DÜZENLEMEYE GÖRE YAPILACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplantısında, pasaport konusunda gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “Haksızlığa uğrayan, herhangi bir pasaport hakkı olup da alamayan varsa, onların hepsini yaptığımız çalışmayla tamamladık. Ama KHK’lılar konusunda kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu düzenleme yapıldığı takdirde, Meclisi’mizden bu kanun çıktığı anda, biz uygulamayı ona göre yapacağız. Bu konuda da Adalet Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu biliyorum.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler
Bakan Akar'dan S-400 teslimatıyla ilgili önemli açıklama
50 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmışlar... Suç örgütüne büyük operasyon
Sultanahmet meydanında büyük kavga! Turistler çığlık çığlığa kaldı