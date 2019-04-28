Ketçap Ferdi ve Molla Fatih’e haraç davası
‘MOLLA Fatih’ olarak bilinen Fatih Kayam, husumetlisi ‘Ketçap Ferdi’ lakaplı Ferdi Karagöz ile adamlarını İstanbul Gültepe’de, 30 Temmuz 2017’de kurşun yağmuruna tuttu. İki kişinin ayaklarından vurulduğu olaydan birkaç gün sonra bu kez Ferdi Karagöz, Fatih Kayam’ı ayaklarından vurdu.
Yaşanan bu çatışmaların ardından 10 Ağustos 2017’de bu kez Molla Fatih, Şişli’de Ketçap Ferdi ve adamlarının bulunduğu bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada saldırganlardan olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Kaan Özcan hayatını kaybetti. Saldırı ihbarıyla olay yerine gelen polis Ferdi Karagöz ve adamlarını gözaltına aldı. Ancak saldırının kilit ismi olan Fatih Kayam kaçarak kayıplara karıştı. 1 sene boyunca kaçmayı başaran Fatih Kayam 15 Ağustos 2018’de bir alışveriş merkezinde yakalandı. Kayam’ın da yakalanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.
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Hazırlanan iddianamede Molla Fatih ile Ketçap Ferdi’nin Nişantaşı’ndaki gece kulüplerini haraca bağladığı ve paylaşım konusunda çatışmaya girdikleri belirtildi. Tutuklu 9 kişi hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 15 yıldan müebbet hapis cezasına kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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