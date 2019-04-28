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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ketçap Ferdi ve Molla Fatih’e haraç davası

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Ketçap Ferdi ve Molla Fatih’e haraç davası

‘MOLLA Fatih’ olarak bilinen Fatih Kayam, husumetlisi ‘Ketçap Ferdi’ lakaplı Ferdi Karagöz ile adamlarını İstanbul Gültepe’de, 30 Temmuz 2017’de kurşun yağmuruna tuttu. İki kişinin ayaklarından vurulduğu olaydan birkaç gün sonra bu kez Ferdi Karagöz, Fatih Kayam’ı ayaklarından vurdu.

Yaşanan bu çatışmaların ardından 10 Ağustos 2017’de bu kez Molla Fatih, Şişli’de Ketçap Ferdi ve adamlarının bulunduğu bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada saldırganlardan olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Kaan Özcan hayatını kaybetti. Saldırı ihbarıyla olay yerine gelen polis Ferdi Karagöz ve adamlarını gözaltına aldı. Ancak saldırının kilit ismi olan Fatih Kayam kaçarak kayıplara karıştı. 1 sene boyunca kaçmayı başaran Fatih Kayam 15 Ağustos 2018’de bir alışveriş merkezinde yakalandı. Kayam’ın da yakalanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.

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Hazırlanan iddianamede Molla Fatih ile Ketçap Ferdi’nin Nişantaşı’ndaki gece kulüplerini haraca bağladığı ve paylaşım konusunda çatışmaya girdikleri belirtildi. Tutuklu 9 kişi hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 15 yıldan müebbet hapis cezasına kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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