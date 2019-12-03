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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.12.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Keskin nişancı şoku: 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

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Keskin nişancı şoku: 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir otomobile açılan ateş sonucu 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Kiev’in merkezindeki Lvo Tolstogo Caddesi’nde 1 Aralık Pazar akşamı Range Rover marka bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucunda direksiyon başındaki Kiev İl Meclisi üyesi Vyaçeslav Sobolev (47) yaralanırken, aracın arka koltuğunda bulunan üç yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

Sobolev ve ailesinin, restorandan çıktıktan sonra araçla kırmızı ışıkta durdukları sırada silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi.

Kiev’in merkezindeki bir İtalyan restoranı ve gece kulübünün sahibi de olan Sobolev, bir dönem Donetsk ili vali yardımcısı ve devlet enerji şirketi Naftogaz’ın Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. 

Keskin nişancı şoku: 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

KATİL ZANLISI KESKİN NİŞANCI

Kiev polisi, cinayetin yakınlardaki bir binadan keskin nişancı tarafından işlendiğini, saldırıyı düzenlediklerinden şüphelenilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

POROŞENKO’DAN ’CESARET MADALYASI’ ALMIŞ

Gözaltına alınan iki şüphelinin, ülkenin doğusundaki çatışmalara gönüllü olarak katıldıklarının ve çatışma bölgesinden altı ay önce Kiev’e geldiklerinin tespit edildiği bildirildi. Ukrayna basını, katil zanlısı olarak yakalanan 20 yaşındaki Andrey Lavreg’in, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan geçmişte ’cesaret madalyası’ alırken çekilen görüntülerini paylaştı. Şüphelinin üç yıl boyunca ülkenin doğusunda keskin nişancı olarak görev yaptığı belirtildi. 

Keskin nişancı şoku: 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Suikast girişimi sırasında 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Vyaçeslav Sobolev’in, Donetskli bir grup ile anlaşmazlık yaşadığı, kendisinin ve ailesinin olaydan önce tehditler aldığı da basına yansıyan ayrıntılar arasında.

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