Kendilerini Kanal İstanbul’a atsınlar

Bahçeli, şunları söyledi: “Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlayacaktır. Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa orada bulunmalı, tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir. Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad’la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP’yle birlikte Kanal İstanbul’a kendilerini atsınlar. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler. Cumhur ittifakına sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz. Her soruna şifresiz çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz.”



RAHŞAN HANIM İÇİN BAŞSAĞLIĞI



Parti okulundaki törenden sonra soruları yanıtlayan Bahçeli, Rahşan Ecevit’in ölümüyle ilgili olarak, “Kendileri Ecevit’in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti’yi kurarak fikri çizgiyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Allah rahmet eylesin” açıklamasını yaptı.



YERLİ OTO VE DESTE BAŞI



Bahçeli, yerli oto siparişi verip vermediğini soran gazetecilere ise şu yanıtı verdi: “Eskiden beri yeni üretilmiş olan araçların ‘deste başı’ diye tabir edilen unsurundan bir tanesini almak isterdik.”