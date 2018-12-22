Kendilerini gizlemek için kapının önüne kadın ayakkabısı koymuşlar
İstanbul Bağcılar’da yılbaşı için sahte alkol üreten İ.A.’nın evine baskın düzenleyen Jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı. Şüpheli alkol ürettiği evde ‘aile oturuyor’ izlenimi vermek için kapının önüne kadın ayakkabıları koydu. Ayrıca alkol kokusunu bastırmak için de ocakta çamaşır yumuşatıcısı kaynattı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcılar’da İ.A. isimli bir şahsın evinde sahte içki imalatı yaptığı istihbaratını aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin evde ürettiği sahte içkileri İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence pazarlarına satacağı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelinin Bağcılar’daki evine baskın düzenledi.
Baskında kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce litre sahte rakı, üç adet dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından düzenlenmiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile bir adet alkol metre ele geçirildi.
Evin dışına kamera sistemi kurdu
Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan İ.A.’nın, yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı. Şüpheli ayrıca evde ‘aile oturuyor’ izlenimi vermek için kapının önüne kadın ayakkabıları da koydu. Şüpheli ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynatmış. Gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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