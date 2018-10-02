Kedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu
GeriGündem Kedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
02.10.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Kedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu

Zonguldak'ta 2 sokak kedisini çuvala koymaya çalıştığı için tepki çeken maden işçisi Cemil Genç (35), kendini savundu. Genç, kedileri kayınvalidesinin evinin önünde beslediği kedilerin yanına götürmek istediğini belirterek, "Kötü bir niyetim olsa çuvalı sıkı tutarım ya da Allah göstermesin tekmelerim" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi Rahmet Sokak'ta oturan Seda Emir (27), komşusu Cemil Genç ve bir yakınını, sokak kedilerini çuvala koymaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Emir, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşıp duruma tepki gösterdi. Evli ve 2 çocuk babası Cemil Genç, kedileri, kayınvalidesinin Tepebaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde besledikleri kedilerin yanına götürmek istediğini ileri sürdü. Çuvaldan kaçınca da bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Kedileri çuvala koymuştu, bu açıklamayı yaptı: Kötü bir niyetim yoktu

'KÖTÜ NİYETİM OLSA ÇUVALI SIKI TUTARIM'

Mahallede kedilerin araçların önüne atladığını, ölüm tehlikeleri olduğunu iddia eden Cemil Genç, şöyle konuştu:

"Kediler çocuklarımızı da tırmaladı. Biz de korktuk. Kayınvalidemin evinin önünde kediler var. Kedileri oraya bırakmanın daha iyi olacağını düşündük. Çuvala koyduk; ama kedi kaçıyor, görüntüde belli. Kötü bir niyetim olsa çuvalı sıkı tutarım ya da Allah göstermesin kediyi tekmelerim. O da bir can taşıyor. Biz öyle bir insan değiliz. Biz de hayvanseveriz. Bizim hatamız çuval kullanmamız. Kedi taşıma kafesini hiç hayatımda görmedim. Öyle bir şeyim olsa ona koyardım. Kediler kaçınca vazgeçtim. Yanlış anlaşıldım, üzgünüm."

Cemil Genç, çuvala koymak isterken kaçan iki kedinin şu anda mahallede gezmeye devam ettiğini ve sağlık durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

Korkunç olayı evinin penceresinden görüntüledi
Korkunç olayı evinin penceresinden görüntüledi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Atalay Filiz davasında flaş gelişme

Susurluk'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

7 gündür elinde çiçeklerle bekliyordu! Mutlu son

Çağrı yaptı: Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları iletin