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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kazaya resmen davetiye çıkmış

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kazaya resmen davetiye çıkmış

Ankara’daki tren kazasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı hatta “Sinyalizasyon sistemi daha önce vardı ancak iptal edildi” iddiası, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği yazı ile doğrulandı: “Yüksek hızlı trenlerin Ankara–Sincan arasındaki sevk ve idaresi 15 Mart 2018 tarihinden itibaren trafik işletmeciliği için görevlendirilmiş memurlar tarafından yapılmaktadır.”

9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki yüksek hızlı tren kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCDD’ye gönderdiği soruların cevapları dosyaya girdi. Savcılığın sorularını TCDD’nin iki birimi yanıtladı. “Ankara YHT Garı ile olayın meydana geldiği durak arasında tren hattında sinyalizasyon sistemi olup olmadığı” sorusu üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Bu husus TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanına girdiğini” belirtmekle yetindi.

ŞART DEĞİL

Aynı soruya Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ise “Sinyalizasyon sisteminin olmaması durumunda trenlerin trafiği TMİ (merkezden idare) sistemi ile yönlendirilmekte olup, sinyalizasyon sisteminin bulunması, trenlerin yönlendirilmesi için zorunlu değildir” yanıtı verdi.

YÜZDE 45’İNDE

Genel müdürlük, sinyalizasyon sistemi hakkında şu bilgiyi paylaştı:
“Ülkemizdeki ulusal demiryolu şebekemizdeki 12 bin 740 kilometrelik demiryolu hattımızın 5 bin 467 kilometresinde (yüzde 45) sinyalizasyon sistemi bulunmakta olup 6 bin 994 kilometresinde (yüzde 55) işletilen trenler sinyalizasyon sistemi olmaksızın yönlendirilmekte ve çalıştırılmaktadır. Yüksek hızlı trenlerin Ankara–Sincan arasındaki sevk ve idaresi 15 Mart 2018 tarihinden itibaren trafik işletmeciliği için görevlendirilmiş memurlar tarafından (Trafiğin merkezden İdaresi –TMİ sistemi) yapılmaktadır.”

Makinistlerin, yanlış hatta olduklarını sorgulama imkânları bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da Teftiş Kurulu, “Herhangi bir düzenleme yer almamaktadır” yanıtını verdi.

MAKİNİSTİ SUÇLADI

Genel Müdürlük, mevzuat hükümlerini hatırlatarak, “İstasyondan hareket eden bir trenin personeli çıktığı yöndeki giriş işaretinin, istasyona girişe açık durumda olduğunu görürse derhal treni durdurur ve istasyon nöbetçi hareket memurundan nedenini öğrendikten sonra seyrine devam eder” denildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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