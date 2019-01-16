Kazaya resmen davetiye çıkmış
Ankara’daki tren kazasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı hatta “Sinyalizasyon sistemi daha önce vardı ancak iptal edildi” iddiası, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği yazı ile doğrulandı: “Yüksek hızlı trenlerin Ankara–Sincan arasındaki sevk ve idaresi 15 Mart 2018 tarihinden itibaren trafik işletmeciliği için görevlendirilmiş memurlar tarafından yapılmaktadır.”
9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki yüksek hızlı tren kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCDD’ye gönderdiği soruların cevapları dosyaya girdi. Savcılığın sorularını TCDD’nin iki birimi yanıtladı. “Ankara YHT Garı ile olayın meydana geldiği durak arasında tren hattında sinyalizasyon sistemi olup olmadığı” sorusu üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Bu husus TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanına girdiğini” belirtmekle yetindi.
ŞART DEĞİL
Aynı soruya Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ise “Sinyalizasyon sisteminin olmaması durumunda trenlerin trafiği TMİ (merkezden idare) sistemi ile yönlendirilmekte olup, sinyalizasyon sisteminin bulunması, trenlerin yönlendirilmesi için zorunlu değildir” yanıtı verdi.
YÜZDE 45’İNDE
Genel müdürlük, sinyalizasyon sistemi hakkında şu bilgiyi paylaştı:
“Ülkemizdeki ulusal demiryolu şebekemizdeki 12 bin 740 kilometrelik demiryolu hattımızın 5 bin 467 kilometresinde (yüzde 45) sinyalizasyon sistemi bulunmakta olup 6 bin 994 kilometresinde (yüzde 55) işletilen trenler sinyalizasyon sistemi olmaksızın yönlendirilmekte ve çalıştırılmaktadır. Yüksek hızlı trenlerin Ankara–Sincan arasındaki sevk ve idaresi 15 Mart 2018 tarihinden itibaren trafik işletmeciliği için görevlendirilmiş memurlar tarafından (Trafiğin merkezden İdaresi –TMİ sistemi) yapılmaktadır.”
Makinistlerin, yanlış hatta olduklarını sorgulama imkânları bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da Teftiş Kurulu, “Herhangi bir düzenleme yer almamaktadır” yanıtını verdi.
MAKİNİSTİ SUÇLADI
Genel Müdürlük, mevzuat hükümlerini hatırlatarak, “İstasyondan hareket eden bir trenin personeli çıktığı yöndeki giriş işaretinin, istasyona girişe açık durumda olduğunu görürse derhal treni durdurur ve istasyon nöbetçi hareket memurundan nedenini öğrendikten sonra seyrine devam eder” denildi.
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