Kayyım yorumu: Sandık suçluların barınağı görülmeyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyım atanmasıyla ilgili olarak, “Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir” dedi.
Yazılı açıklama yapan Bahçeli şunları kaydetti: “Ne demokrasi, ne özgürlük, ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamayacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir. Devlet adalet üzerine bina edilmiştir. Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir. Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır. Diyarbakır, Mardin, Van büyükşehir belediyelerinin HDP’li belediye başkanları isabetli bir idari tasarrufla görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur.
BEDEL HERKES İÇİN BİR VE AYNI
Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu büyükşehir belediye başkanları Belediye imkânlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.
GÜL VE DAVUTOĞLU’NA TEPKİ
Daha tuhafı, 11. Cumhurbaşkanı’yla birlikte sabık Başbakan Serok Ahmet’in aynı anda PKK’nın tezlerine bodoslama destek vermeleri, öne çıkmaları, adeta paylaştırılmış görevlerini titizlikle yerine getirmeleridir. Geçmişleriyle çelişen, bir zamanlar taşıdıkları tarihi görevlerle tezada düşen bu iki şahsın hükümete duydukları husumet gözlerini kör, vicdanlarını da esir etmiştir.”
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