Kayseri'de akılalmaz vahşet! Kedi bu halde bulundu...
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göz kapakları yanmış halde bulunan kedi, tedaviye alındı.
Melikgazi ilçesi Mimsin Mahallesi'nde boş arazide göz kapakları yanmış kediyi gören vatandaşlar, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) yetkililerine haber verdi. Gelen dernek üyeleri, kediyi alarak veterinere götürüldü.
Göz çevrelerinde ciddi hasar oluşan kedi, tedaviye alındı. Kediye ilaç ve solunum tedavisi uygulandığı belirtildi. Dernek üyelerinin olayla ilgili şikayette bulundukları bildirildi.
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