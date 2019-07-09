Kaymakamın fayton itirafı

Kaymakam Ayhan’ın Adalar’daki atlarla ilgili verdiği bilgiler Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

“Temel sorunlarımızdan birisi, turizm amaçlı kullanılmaya başlamasından bu yana günübirlik turizmle beraber tur yolu dediğimiz güzergâhta peş peşe koşulması sebebiyle oluşan yoğunluk. Mesele at sayılarının fazlalığı. Kışın da bir kısım at ya da fayton sahiplerinin ihtiyaç dışı kullanımı, kalan hayvanlardan da arazilerde ölü olarak bulunan, ormanda bırakılmış ya da kendi kendine ölmüş, hayvanlar tarafından parçalanmış atlara da rastlanıyor. Bunlar da adanın arkasında bulunan bir alanda belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğümüz ekiplerince gömülerek itlaf ediliyor. Bu alanda da ciddi bir alan sıkıntımız var, ormanlık bir alanda gömülüyor ancak orada da izinli bir hayvan mezarlığımız yok.

MİNİMUM 8 KİLOMETRE

At ölümleri sayısının son yıllarda artığının gözlemlendiği ve bunun da atların aşırı kullanımı ya da olumsuz şartlarda kullanımından kaynaklandığı ifade ediliyor. Bunun bir sebebi de 12 kilometrelik tur yolunun turistlere gezdirilmesi. Yani adada ulaşım amaçlı güzergâhların belirlenmesine rağmen, turizm içinde aynı güzergâhların kullanılması, gelen turistleri mutlaka o tur yoluna götürme zorunluluğu gibi bir fiilî durumun ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Adamızda güzergâh olarak da turistlerimizi kısa vadede gezdirip getirecek bir tur ve ulaşım yolunun olmamasından kaynaklı olarak, minimum, küçük tur yolu dediğimiz 8 kilometrelik mesafeyi dolaştırmak durumunda kalıyorlar. Ahırlarda çalışan insanlarımızın hem sosyal güvenliği olmaması hem düzenli ve sürdürülebilir bir yapıda olmaması hem de onların yaşam koşullarına çok uygun olmaması da önemli sorunlardan bir tanesi.

ULAŞIMDA TEMEL BELİRLEYİCİ OLMAMALI

Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyemizde de ulaşım sistemindeki faytonların durumunu inceleyerek çözüm yolu bulmak için bir dizi toplantılar ve çalışmalar da yapıldı. Gelinen noktada temel prensip olarak adalarımızdaki ulaşım sisteminde atlı fayton sisteminden vazgeçilip onun yerine elektrikli, raylı ya da daha büyük araçlar da olabilir, onun mekanizmasının hangisi olacağına net karar verilmedi, kullanılmalı. Atlı faytonun adanın ulaşımındaki temel belirleyici sistem olmasından vazgeçilip faytonların sadece belli sayıda ve niteliklerde azaltılarak ‘Lunapark Meydanı’ dediğimiz o alanda turizm amaçlı kullanılmasının sağlanması. Dolayısıyla hem nostalji olarak adalarımızda atlı faytonu barındırmış olacağız hem trafik karmaşasını önleyeceğiz hem de atlardaki bu aşırı yüklenmeyi de bu şekilde çözmüş olacağız diye değerlendiriyoruz.”