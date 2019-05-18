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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi

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Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi

Bayburt - Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon’da tören düzenlendi.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarını sürdüren JAK timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde Solaklı deresinde akıntıya kapıldı. Kaybolan iki asker için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 700 metre ileride bulunarak sudan çıkarılan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, tüm müdahalelere karşın şehit oldu.

Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi
TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit askerler için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda bugün tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve polisler katıldı.

Törende, şehit askerlerin görev yaptığı timdeki 9 asker de hazır bulundu. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, JAK Timi’nde görevli askerlere sarılarak başsağlığı diledi.

Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenazeler, memleketlerine gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı’na götürüldü.

Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi

Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi Gaziantep’e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’a gönderildi.

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