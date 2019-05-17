Son dakika... Kayıp gazeteciyi arayan 2 asker suya kapıldı... Acı haber geldi
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. İki askerin şehit olduğu öğrenildi.
Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı.
İki askerin cansız bedenine ulaşıldı.
ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Şehit olan askerlerin Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya oldukları belirlendi.
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