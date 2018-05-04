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    Kayınpederinin şiddet uyguladığını söyleyen 17 yaşındaki kız polise sığındı

    İHA
    04.05.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    Adana’da kayınpederinin kendisini dövdüğünü söyleyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığındı, ardından hastaneye kaldırıldı.

    ADANA’da kayınpederi tarafından dövüldüğünü söyleyen 17 yaşındaki N.Ç., başından yaralı halde polis merkezine sığındı. N.Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınıyla Köprübaşı Polis Merkezi’ne gelen N.Ç., kayınpederi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Başından yaralanan, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan N.Ç. polis merkezine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. N.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayınpederinin şiddet uyguladığını söyleyen 17 yaşındaki kız polise sığındı

     

    Etiketler: dayak , NoMobil , kadına şiddet , gündem
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