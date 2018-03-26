Kavurmacı hakim karşısına çıktı... İlginç diyaloglar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'nın çapraz sorgusuna devam edildi.

"90'LI YILLARDA MESH YAPMIŞTIM..."



Bir katılan avukatının, Fetullah Gülen'in mesh için ayak ölçülerinin yazıldığı kağıdın neden kendisinde olduğuyla ilgili soru üzerine sanık Kavurmacı, "90'lı yıllarda mesh yapmıştım. O ölçüler kalmış. Benim arşivimde çok bilgiler vardır. Zamanında yaptırmış, gelip almışlar." dedi.



Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı da tutuksuz sanık olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'ya "Dosyada gizli tanığın ifadeleri var. 'Ömer Faruk inşaat işiyle, Ahmet Sait tekstil işlerine bakardı' ifadesi var. Bu konuda ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Tutuksuz sanık Kavurmacı, "2015'in sonuna kadar Ömer Faruk'un tekstil ile ilgisi yoktu." dedi.



Ömer Faruk Kavurmacı'nın "Tekstil şirketinde 2 genel müdür, 1 CEO bulunuyordu. Yönetim kurulu bütçeyi onayladıktan sonra başkanın alt harcama detaylarından bilgisi olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine mahkeme başkanı Ali Öztürk, "Biz burada terör örgütüne finansman sağlanıp sağlanmadığına bakarız. Konuyla ilgili sorular sor." dedi.

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Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı da "İade edilen ürünler ya da defolu satılamayacak ürünler oluyordu. Bu ürünlerin mali değeri var mıydı?" diye soru sorması üzerine sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, "Kızılay'a verirdik, yardım kuruluşlarına verirdik." dedi.



Mahkeme Başkanı Öztürk de tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'ya "İsterseniz ineğe tapın. Silahlı terör örgütüne finansman sağlanıp sağlanmadığına bakarız. FETÖ ile ilgili olmayan finansmanlar dışında harcanılan paralar bizi ilgilendirmez." şeklinde uyarıda bulundu.

Başkan Öztürk, Ömer Faruk Kavurmacı'nın Mustafa Şevki Kavurmacı'ya kendisinin sorduğu soruları tekrardan sorduğunu belirtti.

Ömer Faruk Kavurmacı



Duruşmada, daha sonra tutuksuz sanık Salih Zenginer'in savunmasına geçildi.



Sanık Zenginer, iddianamede hakkında 3 iddia bulunduğunu, birinin Bank Asya'nın kredi kartı kullanımı olduğunu aktardı.

Zenginer, 4 farklı bankadan kredi kartı kullandığını, Bank Asya'daki kredi kartının en az kullandığı kart olduğunu, bankanın TMSF'ye devredilmesi ve faizsiz olması nedeniyle konut kredisi çektiğini, bu durumda bir sakınca görmediğini anlatarak, örgütsel bir tavır sergilemediğini savundu.

TUSKON 6. Olağan Genel Kurulu’ndaki delege listesinde adının geçtiği iddiaları olduğunu dile getiren sanık Zenginer, "TUSKON üyesi olarak iddianamede adımı gördüm. Bu genel kurul hiç yapılmadı. İznim alınmadan ismim yazılmış. Olmayan kurula yazılan ismimin yok hükmünde sayılmasını talep ediyorum. Hakkımdaki 3. iddia ise İstanbul Genç İşadamları Derneği üyesi olmamdır. Bu iddia hayatımın çok küçük bir bölümüdür. Hiç kimseyle adım anılmıyor. İddianamedeki başkalarıyla olan yurt dışı çıkışlarım tamamen tesadüf. İş ve aile seyahatlerimin diğer sanıklarla gittiğim gibi bir algı oluşmuş. Aynı uçakta olmadığımız görülecektir. Dernekten noter aracılığıyla istifa ettim. FETÖ’yle bir bağım yoktur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, sanık Zenginer'e Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'a yatırılan paralarla ilgili bilgisinin olup olmadığını sordu.



Zenginer de "17-25 Aralık öncesi yapılmış bu ödemeler. Bir bilgim yoktur." dedi.



Başkan Öztürk'ün "İş adamları derneğisiniz. Ama kurban bağışı kabul ediyorsunuz. Nasıl oluyor?" sorusuna sanık Zenginer, "Üye olduğum tarihten önce yapılan bağışlar. Geçmişi sorgulama gibi bir ihtiyaç duymadım. Üyesi olduktan sonra FETÖ'ye kurban, burs gibi bir ödeme görmedim." diye konuştu.

Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Duruşma, yarına ertelendi.

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