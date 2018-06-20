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    Haberler >Gündem>Katliam yapıp 1 yaşındaki kızıyla kaçmıştı... Damat teslim oldu

    Katliam yapıp 1 yaşındaki kızıyla kaçmıştı... Damat teslim oldu

    İHA
    20.06.2018 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşi ile eşinin annesi ve babasını pompalı tüfekle öldüren 27 yaşındaki Eyyüp Y., olaydan sonra teslim oldu.

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y. evinden aldığı pompalı tüfekle Bahçeli Mahallesi'ndeki eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınpederi Bekir ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'ye ateş ederek öldürmüş, kayın biraderi Yunus Köse'yi ise ağır yaralamıştı. 1 yaşındaki kızıyla birlikte olay yerinden kaçan Eyyüp Y., güvenlik güçlerine teslim oldu. Eyyüp Y., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. 

    Geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirilen zanlının üzerine ise jandarma kıyafeti ve çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti. Eyyüp Y.'nin kızını ise ailesinin yanına bıraktığı öğrenildi. 

    Etiketler: damat , son dakika , haberler
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