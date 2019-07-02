Katliam gibi kaza... Geriye fotoğraflar kaldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Cumali Yarıcı yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı yaşamını yitirirken, kızları Ziynet ile Hazal Yarıcı ise ağır yaralandı.
Yaralı 2 çocuk diğer, araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Otomobilde yaşamını yitiren Hicran- Cumali Yarıcı çiftinin 2 kızından Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hazal Yarıcı'nın tedavisine devam edildiği belirtildi.
Öte yandan kazada ölen Hicran Yarıcı'nın, ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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