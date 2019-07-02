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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN (DHA) - AA
02.07.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Erzincan’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı... Cenaze için geldikleri köyün girişinde hayatını kaybettiler

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Erzincan’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı... Cenaze için geldikleri köyün girişinde hayatını kaybettiler

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı. Kazada hayatına kaybeden 3 kişi ile yaralanan 2 kişinin bölgeye yakın bir köydeki cenazeye katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Erzincan- Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Taşkan'ın kullandığı 34 UT 6018 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Orhan idaresindeki BC 099 Almanya plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre hafif ticari araçtaki Sakine Oltuoğlu (56), Metin Oltuoğlu (63) ve Hasan Ayvacioğlu olay yerinde öldü. Hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Taşkan ve aynı araçtaki Servet Gökçegöz ile diğer araçtaki sürücü Cemal Orhan, eşi Rahime Orhan, çocukları 11 yaşındaki Yağmuz Orhan, 12 yaşındaki Jülyen Orhan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları kentteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralılardan Bekir Taşkan ile Servet Gökçegöz'in genel sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ölen 3 kişinin cenazesi ise polislerce Refahiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenaze için geldikleri köyün girişinde hayatını kaybettiler

Olayda Taşkan'ın kullandığı araçla seyahat eden ve 3'ü kazada ölen kişilerin İstanbul'da oturduğu ve bir cenazeye katılmak için Refahiye ilçesi Teknecik köyüne gelmek için yola çıktıkları ancak söz konusu köy yolunun girişinde kaza geçirdikleri öğrenildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ana yoldan çıkan bir aracın U dönüşü yaptığı sırada diğer aracın ona çarpmasıyla kaza meydana geliyor. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Kazaların önlenmesinde trafik kurallarının önemine vurgu yapan Arslantaş, "Sürücülerimizi can ve mal emniyeti için trafik işaret ve işaretçilerine uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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