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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlk ara tatil ne zaman?

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlk ara tatil ne zaman?

Eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde çalan ilk ders zilinin ardından 2019-2020 eğitim dönemine başladı. Yoğun sınav ve ders temposuyla karşı karşıya kalacak olan öğrenciler şimdiden, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihini merak etmeye başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlk ara tatil ne zaman?

Okulların açılmasının ardından ara tatillere yönelik haber araştırmaları da hız kazandı. Özellikle kasım ayında yapılması planan ara tatilin tarihi, öğrenciler ve eğitimciler tarafından sorgulanıyor. İşte, MEB'in açıkladığı ara tatil takvimi...

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

YENİ EBA HİZMETE GİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda yenilenen EBA, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve öğretmelerin hizmetine sunuldu ve hafta başında yayına başladı.

Bu arada ders kitaplarına kare kodlar yerleştirilerek mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlamak mümkün hale getirildi.

Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamaların tek alandan, kolay erişilebilir şekilde sunulduğu portalda kazanımlarla eşleşen içerikler, EBA Ders'te ilgili ders alanına alındı.

eni EBA'da kazanımlarla doğrudan eşleşmeyen fakat öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine veya eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak diğer destekleyici içerikler de oluşturulan "Kütüphane" alanından sunuluyor.

Öğretmenlerin ders saatlerini zenginleştirmek amacıyla FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan etkileşimli tahtalar için geliştirilen özel içerikler de EBA'da yerini aldı.

Zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatları EBA'ya tanımlanırken, branş öğretmenlerine sistemde öğrencilerine çalışma gönderebilme, içerik üretimi yapabilme ve soru-sınav oluşturabilme imkanı sunuldu.

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