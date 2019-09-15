Kasılma ve içe dönüş sona erecek
YEREL seçim sonuçlarının ardından AK Parti’nin seçmenin verdiği mesajı değerlendirerek yeni adımlar atmasına ilişkin beklentiler, son dönemlerde gündem oluşturmaya başladı.
AK Parti kurmayları, 2013 yılından sonra partide dış etkilerle yaşanan ‘kasılma ve içe dönmenin’ terk edileceğini iddia ediyorlar. Kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına yaptığı davet ve yargıdan son dönemlerde düşünce özgürlüğü lehine çıkan kararlar bununla ilişkilendiriliyor.
YARGI PAKETİ İLK ADIM
1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılının açılışının ardından bazı adımlar bekleniyor. Bunlardan ilki Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı reformuna öncelik verilmesi olacak. Açılışın bu çalışmayla yapılması, içeriği açısından önem taşıyor. Yargının daha güçlenmesi ve bağımsızlığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) talep ettiği bu pakete muhalefetin destek vermesi bekleniyor. AK Parti, bu hafta önce paketi kendi içinde değerlendirip sonra muhalefet partilerine götürecek. Parti kurmayları, muhalefetin isteklerinin de dikkate alınacağını belirtiyorlar.
Toplumda ‘gerilim, kutuplaşma ve ayrışma yaratan’ ve genellikle seçim dönemlerinde hâkim olan havanın, bir an önce dağılması için yeni adımlar atılacağı iddia ediliyor. Bazı AK Parti kurmayları, yeni süreci, “Parti, 2013’ten sonra kendi içine döndü. Yaşadığı büyük olaylar travma yarattı. Bu her organizmanın normal refleksidir. Şimdi parti bu kasılmadan kurtularak, kendi önceliklerine dönmeli. Kendi değerlerine aykırı davranan siyasi organizmalar yaşayamaz. Kendi içine kapanmanın da bir limiti vardır. Bu minval üzere yeni kararlar alınacaktır” sözleriyle değerlendiriyor.
Parti içerisinde, Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı’na davet etmesi ve özellikle muhalefet partilerinin belediye başkanlarından gelen talepleri doğrudan bakanlarına yönlendirmesini bunun işareti olarak değerlendirenler var. Ayrıca yargının son dönemlerde başta eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve gazetecilerle ilgili verdiği beraat kararlarını bu çerçevede ele alanlar da bulunuyor.
KOPUŞU ÖNLEME
Bütün bu adımların, partinin oy kaybını önleme ve yeni oluşumların başarısız olmasını sağlamak için geliştirilen yeni manevralar olduğunu iddia edenler bulunuyor.
FARKLI DÜŞÜNENLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son MYK toplantısında yeni oluşumlara ilişkin değerlendirme yapılırken, “Aslında bizim ne yaptığımız önemli. Başkalarının en yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak çok işimiz var. İşinize yoğunlaşın, başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz” demişti. Bu sözlerini yapılan çalışmaların işareti olarak yorumlayanlar olduğu gibi, tam tersi görüş dile getirenler de bulunuyor. Parti içerisinde, peş peşe yaşanan bu gelişmelerin birbiriyle ilişkisi olmadığını, planlı bir strateji değişikliği bulunmadığını söyleyenler de var.
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