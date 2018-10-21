'Kaşıkçı gerçeğini salıya anlatacağım'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönem, yeniden ‘Büyük Türkiye’ idealimizi pratiğe dökme dönemidir” dedi. Af teklifiyle ilgili “Mağdur, mazlum ‘Affettim’ diyorsa o ayrı ama biz asla” çıkışında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirnekapı’da Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi ile Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı 2. etap açılışında özetle şunları söyledi:

BİZ MAĞDURLARLA YÜRÜYECEĞİZ

“MİLLET olarak, yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı, ‘Yeniden diriliş, yeniden şahlanış’ dönemidir. Bu dönem, yeniden ‘Büyük Türkiye’ idealimizi pratiğe dökme dönemidir. Elbette bu idealin bir yanı coğrafyamızla ilgilidir. Bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Biz kendimizle beraber kardeşlerimizin, dünyadaki tüm mazlum ve tüm mağdurların huzur, barış ve güvenlik içinde yaşadığı bir küresel sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.

İşte ana muhalefetin başı dün, İngiltere’de ne diyor? ‘Biz geldiğimizde Türkiye’deki Suriyelileri tekrar Suriye’ye göndereceğiz’ diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? Ensarla muhacir nedir, bu adam bilmez. Çünkü bunlar her zaman zulümle iç içe olmuşlar. Bay Kemal, sen onlarla beraber yürümeye devam et. Biz mazlumlarla, mağdurlarla yürümeye devam edeceğiz.

ÖZGÜRLÜĞÜ GENİŞLETTİK

Gençlik geleceğimizdir. Son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Gençlerimizle hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Bunu da gençlerimizin özgürlük alanlarını genişleterek, onların kendilerini serbestçe ifade edebilecekleri, düşüncelerini hayata geçirebilecekleri bir iklimi tesis ederek yapmaya çalışıyoruz.

KAYBEDENLER ASALAKLAR

28 Şubat döneminin üniversitelerdeki utanç sahnelerine son verdik. Yükseköğretim kurumlarımız dahil, eğitim öğretim kurumlarımızı vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardık. Hiçbir evladımızın inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hâkim kıldık. Çoğu zaman haksızca, insafsızca eleştirildiğimiz halde bize yapılanların hiçbirini biz başkalarına yapmadık.

Son 16 yılda hareket alanları daralanlar, sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda mevzi kaybedenler sadece vesayet odakları olmuştur. Son 16 yılda gelir kaynakları kesilenler, sadece çalışmadan üretmeden, hiçbir riske girmeden para kazanmaya alışmış,asalaklar olmuştur. Son 16 yılda güçten düşen, sadece millete tepeden bakmayı alışkanlık haline getiren bir avuç seçkin olmuştur. Bunların dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın, hiçbir etnik veya etnik grubun özgürlük alanı daralmamış, hayatına müdahale edilmemiştir.

KAPIYI AÇMAYACAĞIZ

Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevi kapısını açmayacağız. Devlete karşı suçları devlet affeder. O ayrı ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bin uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde af çıkaramayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum ‘Affettim’ diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim?

BAMBAŞKA BİR DİYARBAKIR

Dün Diyarbakır’daydık. 30 yıl öncesinin Diyarbakır’ı yok. Bambaşka bir Diyarbakır var. Eğer bu terör örgütlerinin desteklediği yerel yönetim Diyarbakır’da olsaydı, Diyarbakır’ın vay haline. Dört dörtlük bir havalimanı yaptık. Suriçi’ni ihya ediyoruz ve yerel mimariyle oraları inşa ediyoruz. Ayrım yok. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Gürcüsü, Abhazası, böyle bir ayrım yok.”

KAŞIKÇI SORUSU: 15 KİŞİ NİYE GELDİ

“Ülkemize yönelik saldırıların şiddeti artıyor. En son Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetle biz kararlıyız dedik, bunu meydana çıkaracağız dedik. Bu konu ile ilgili çıkarımları inşallah salı günü grup toplantısında detaylı anlatacağım. Çünkü burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacak. Böyle sıradan atılan bazı adımlarla değil, tüm çıplaklığıyla. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar bütün detayları ile açıklanmalı. Bunları salı günü çok daha farklı anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim.

Bu hattın çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi; Üsküdar’daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir. Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak 1000 kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul’un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok. Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi. Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbulumuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019’da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok.”

TÜGVA Genel Merkezi’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Dualarla kurdele kesimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içerisinde kıraathane ve spor salonu bulunan TÜGVA Genel Merkezi’nde incelemelerde bulundu.