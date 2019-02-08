Kartal'da çöken apartmanda ölenlerden 8'i bu aileden... Geriye bu fotoğraflar kaldı
Kartal Cevizli’deki Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 8'i Alemdar ailesinden... Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.
Kartal’da çöken bina Alemdar ailesini yıktı. Binada yaşayan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.
Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.
''ÇATIRDIYORDU''
GOOGLE’daki 2014’te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı’nın 3’üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Enkazdan çıkarılan anne Güler Yılmaz, “Birkaç gün önce mutfak dolaplarından gıcırdama duydum. Bina çökmeden yarım saat önce balkona çıkmıştım. Titrediğini hissettim. Şevval’i yanıma çağırdım. ‘Deprem mi oldu?’ dedim. Haberlere baktı. Olmadığını görünce Şevval odasına döndü. Dakikalar sonra bina çöktü” dedi. Binanın 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen ve olay sırasında camide olan baba Osman Yılmaz ise “Sağlam diye daire aldık. Girişte tekstil atölyesi vardı. İçeride çalışma olduğunu söylüyorlardı. Ama ben bir şey görmedim. Binada ne olduysa son üç günde oldu” diye konuştu.
Penceredeki kız (Şevval Yılmaz) enkazda...
İMAR BARIŞINA BAŞVURMUŞLAR
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yaralıların tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum “Hâlâ aşağıdan ses alıyoruz” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Soruşturma neticesinde kim ihmal etmişse, kim bu ölümlere sebebiyet vermişse, sorumlular kimse en ağır şekilde hukuk çerçevesinde cezasını çekecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız” dedi.
Kartal Belediyesi, Yeşilyurt Apartmanı’nın İstanbul Valisi’nin söylediği gibi 3 değil 2 katının kaçak olduğunu açıkladı. Açıklamada “İmar Barışı mevzuatı kapsamında Yeşilyurt Apartmanı’ndaki hak sahipleri Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunmuş” denildi.
Çöken binanın sağ tarafında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı’nın kolonlarında çatlaklar oluştu. Yunus Apartmanı ve sokakta bulunan 6 bina daha tedbir amaçlı boşaltıldı.
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